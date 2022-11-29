https://crimea.ria.ru/20221129/v-simferopole-nakazali-13-drifterov--1125592998.html
В Симферополе наказали 13 дрифтеров
В Симферополе наказали 13 дрифтеров - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Симферополе наказали 13 дрифтеров
В Симферополе к ответственности привлекли 13 дрифтеров, которые совершали опасные маневры на парковке одного из супермаркетов города. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T11:30
2022-11-29T11:30
2022-11-29T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе к ответственности привлекли 13 дрифтеров, которые совершали опасные маневры на парковке одного из супермаркетов города. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.Сигнал о предстоящей "сходке" накануне поступил в полицию. Правоохранителям сообщили, что планируется несанкционированный сбор любителей аварийного вождения, что может создать помехи движению транспорта и опасность для пешеходов. На указанное место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии РФ.А организатора мероприятия - 19-летнего водителя "ВАЗа" – не только наказали протоколом, но и отправили под арест за нарушение общественного порядка на двое суток.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-voditel-za-dva-mesyatsa-nasobiral-pochti-300-tys-rub-shtrafov-1125537455.html
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мвд по республике крым, закон и право, симферополь, общество
В Симферополе наказали 13 дрифтеров
В Симферополе за опасные маневры у ТЦ наказали 13 дрифтеров
11:30 29.11.2022 (обновлено: 11:31 29.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе к ответственности привлекли 13 дрифтеров, которые совершали опасные маневры на парковке одного из супермаркетов города. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.
Сигнал о предстоящей "сходке" накануне поступил в полицию. Правоохранителям сообщили, что планируется несанкционированный сбор любителей аварийного вождения, что может создать помехи движению транспорта и опасность для пешеходов. На указанное место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии РФ.
"В результате выявлено скопление граждан и транспортных средств, водитель одного из которых на автомобиле ВАЗ-21093 осуществлял опасные развороты. Участники незаконного мероприятия были доставлены в отделы полиции для разбирательства. В отношении дрифтеров составлены 12 админпротоколов за различные нарушения ПДД", - сообщили в ведомстве.
А организатора мероприятия - 19-летнего водителя "ВАЗа" – не только наказали протоколом, но и отправили под арест за нарушение общественного порядка на двое суток.