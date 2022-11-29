Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе наказали 13 дрифтеров - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221129/v-simferopole-nakazali-13-drifterov--1125592998.html
В Симферополе наказали 13 дрифтеров
В Симферополе наказали 13 дрифтеров - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Симферополе наказали 13 дрифтеров
В Симферополе к ответственности привлекли 13 дрифтеров, которые совершали опасные маневры на парковке одного из супермаркетов города. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T11:30
2022-11-29T11:31
мвд по республике крым
закон и право
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125592876_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_cb5f07fd258cf7393b3b20d70e20d990.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе к ответственности привлекли 13 дрифтеров, которые совершали опасные маневры на парковке одного из супермаркетов города. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.Сигнал о предстоящей "сходке" накануне поступил в полицию. Правоохранителям сообщили, что планируется несанкционированный сбор любителей аварийного вождения, что может создать помехи движению транспорта и опасность для пешеходов. На указанное место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии РФ.А организатора мероприятия - 19-летнего водителя "ВАЗа" – не только наказали протоколом, но и отправили под арест за нарушение общественного порядка на двое суток.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-voditel-za-dva-mesyatsa-nasobiral-pochti-300-tys-rub-shtrafov-1125537455.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125592876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ef6f09d6d235dcca79f6d84197c6928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, закон и право, симферополь, общество
В Симферополе наказали 13 дрифтеров

В Симферополе за опасные маневры у ТЦ наказали 13 дрифтеров

11:30 29.11.2022 (обновлено: 11:31 29.11.2022)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСоревнования по дрифту
Соревнования по дрифту - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе к ответственности привлекли 13 дрифтеров, которые совершали опасные маневры на парковке одного из супермаркетов города. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.
Сигнал о предстоящей "сходке" накануне поступил в полицию. Правоохранителям сообщили, что планируется несанкционированный сбор любителей аварийного вождения, что может создать помехи движению транспорта и опасность для пешеходов. На указанное место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии РФ.
"В результате выявлено скопление граждан и транспортных средств, водитель одного из которых на автомобиле ВАЗ-21093 осуществлял опасные развороты. Участники незаконного мероприятия были доставлены в отделы полиции для разбирательства. В отношении дрифтеров составлены 12 админпротоколов за различные нарушения ПДД", - сообщили в ведомстве.
А организатора мероприятия - 19-летнего водителя "ВАЗа" – не только наказали протоколом, но и отправили под арест за нарушение общественного порядка на двое суток.
Водитель
25 ноября, 10:31
В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов
 
МВД по Республике КрымЗакон и правоСимферопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Союзные силы освободили два поселка в ДНР
11:46Симферопольцев призвали не пугаться мутной воды из кранов
11:41Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
11:30В Симферополе наказали 13 дрифтеров
11:04В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
10:35Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
09:59Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
09:46На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына
09:28Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
09:03Обрушение части жилого дома в Керчи – прокуратура начала проверку
08:51Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты
08:33Работа Керченской переправы приостановлена
08:12В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
07:41Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
07:24Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
07:02Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров
03:23Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
00:01Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
Лента новостейМолния