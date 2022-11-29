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Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
В результате украинских обстрелов Шебекинского округа Белгородской области повреждены несколько домов, а также линия электропередачи и газопровод. Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T17:07
2022-11-29T17:07
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В результате украинских обстрелов Шебекинского округа Белгородской области повреждены несколько домов, а также линия электропередачи и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сейчас аварийные службы устраняют неисправности, также идет подомовой обход территорий.
https://crimea.ria.ru/20221129/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-kurskoy-oblasti-1125597825.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод

Гладков: в результате обстрелов ВСУ в Шебекино повреждены дома, газопровод и ЛЭП

17:07 29.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В результате украинских обстрелов Шебекинского округа Белгородской области повреждены несколько домов, а также линия электропередачи и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередачи", - написал губернатор в своем Telegram.
Сейчас аварийные службы устраняют неисправности, также идет подомовой обход территорий.
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