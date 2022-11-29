https://crimea.ria.ru/20221129/obstrely-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-lep-i-gazoprovod-1125602472.html
Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
В результате украинских обстрелов Шебекинского округа Белгородской области повреждены несколько домов, а также линия электропередачи и газопровод. Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T17:07
2022-11-29T17:07
2022-11-29T17:07
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В результате украинских обстрелов Шебекинского округа Белгородской области повреждены несколько домов, а также линия электропередачи и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сейчас аварийные службы устраняют неисправности, также идет подомовой обход территорий.
https://crimea.ria.ru/20221129/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-kurskoy-oblasti-1125597825.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
Гладков: в результате обстрелов ВСУ в Шебекино повреждены дома, газопровод и ЛЭП