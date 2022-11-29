https://crimea.ria.ru/20221129/armiya-rossii-udarila-po-desyati-punktam-upravleniya-vsu-1125599913.html

Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ

Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по десяти пунктам управления ВСУ и 148 районам живой силы противника в зоне проведения спецоперации. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T15:05

2022-11-29T15:05

2022-11-29T15:05

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по десяти пунктам управления ВСУ и 148 районам живой силы противника в зоне проведения спецоперации. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве добавили, что за сутки российскими системами противовоздушной обороны были перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган" в Херсонской области и девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredat-ukraine-istrebiteli--smi-1125597626.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф