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Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ
Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по десяти пунктам управления ВСУ и 148 районам живой силы противника в зоне проведения спецоперации. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T15:05
2022-11-29T15:05
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по десяти пунктам управления ВСУ и 148 районам живой силы противника в зоне проведения спецоперации. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве добавили, что за сутки российскими системами противовоздушной обороны были перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган" в Херсонской области и девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredat-ukraine-istrebiteli--smi-1125597626.html
РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ

Российские войска нанесли удары по десяти пунктам управления ВСУ

15:05 29.11.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по десяти пунктам управления ВСУ и 148 районам живой силы противника в зоне проведения спецоперации. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника … а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148 районах", — доложили в Министерстве обороны.
В ведомстве добавили, что за сутки российскими системами противовоздушной обороны были перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган" в Херсонской области и девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.
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