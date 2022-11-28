https://crimea.ria.ru/20221128/rossiyskie-voyska-blizki-k-okruzheniyu-artemovska--pushilin-1125583283.html
Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин
Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин
Ситуация вокруг города Артемовска Донецкой Народной Республики остается сложной, но российские войска продвигаются вперед и близки к тому, чтобы взять город в... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T16:36
2022-11-28T16:36
2022-11-28T16:37
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг города Артемовска Донецкой Народной Республики остается сложной, но российские войска продвигаются вперед и близки к тому, чтобы взять город в оперативное окружение. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны.
https://crimea.ria.ru/20221128/vs-rossii-podavili-popytku-kontrnastupleniya-vsu-v-artemovske-1125580246.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин
Пушилин: российские войска близки к взятию Артемовска в оперативное окружение
16:36 28.11.2022 (обновлено: 16:37 28.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг города Артемовска Донецкой Народной Республики остается сложной, но российские войска продвигаются вперед и близки к тому, чтобы взять город в оперативное окружение. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По Артемовску ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения, в частности, подразделение "Вагнера", продвигаются вперед… Есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны.