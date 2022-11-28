https://crimea.ria.ru/20221128/rossiyskie-voyska-blizki-k-okruzheniyu-artemovska--pushilin-1125583283.html

Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин

Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин

Ситуация вокруг города Артемовска Донецкой Народной Республики остается сложной, но российские войска продвигаются вперед и близки к тому, чтобы взять город в... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T16:36

2022-11-28T16:36

2022-11-28T16:37

специальная военная операция рф на украине

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг города Артемовска Донецкой Народной Республики остается сложной, но российские войска продвигаются вперед и близки к тому, чтобы взять город в оперативное окружение. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны.

https://crimea.ria.ru/20221128/vs-rossii-podavili-popytku-kontrnastupleniya-vsu-v-artemovske-1125580246.html

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специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), денис пушилин