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Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин
Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин
Ситуация вокруг города Артемовска Донецкой Народной Республики остается сложной, но российские войска продвигаются вперед и близки к тому, чтобы взять город в... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T16:36
2022-11-28T16:37
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг города Артемовска Донецкой Народной Республики остается сложной, но российские войска продвигаются вперед и близки к тому, чтобы взять город в оперативное окружение. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны.
https://crimea.ria.ru/20221128/vs-rossii-podavili-popytku-kontrnastupleniya-vsu-v-artemovske-1125580246.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Российские войска близки к окружению Артемовска – Пушилин

Пушилин: российские войска близки к взятию Артемовска в оперативное окружение

16:36 28.11.2022 (обновлено: 16:37 28.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой области.
Боец в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг города Артемовска Донецкой Народной Республики остается сложной, но российские войска продвигаются вперед и близки к тому, чтобы взять город в оперативное окружение. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По Артемовску ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения, в частности, подразделение "Вагнера", продвигаются вперед… Есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Военнослужащий артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
14:50
ВС России подавили попытку контрнаступления ВСУ в Артемовске
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис Пушилин
 
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