https://crimea.ria.ru/20221128/na-fronte-bez-peremen-v-ponedelnik-v-krymu-dozhdi-i-tuman-1125569396.html

На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман

На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман - РИА Новости Крым, 28.11.2022

На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман

В понедельник погоду в Крыму определит зона малоподвижного холодного фронта. Сохранится облачность, местами дождь и туман. Об этом сообщали в региональном... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T00:02

2022-11-28T00:02

2022-11-28T00:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму определит зона малоподвижного холодного фронта. Сохранится облачность, местами дождь и туман. Об этом сообщали в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11.В Севастополе без существенных осадков, переменная облачность. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке облачно, дождь будет идти и днем, и ночью. В ночные часы будет +5...+7 градусов, днем до 10 тепла.В Евпатории тем временем без осадков. Ночью столбики термометра покажу +3…+5, а днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.

https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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