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На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман
На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман - РИА Новости Крым, 28.11.2022
На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман
В понедельник погоду в Крыму определит зона малоподвижного холодного фронта. Сохранится облачность, местами дождь и туман. Об этом сообщали в региональном... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T00:02
2022-11-28T00:02
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
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евпатория
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму определит зона малоподвижного холодного фронта. Сохранится облачность, местами дождь и туман. Об этом сообщали в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11.В Севастополе без существенных осадков, переменная облачность. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке облачно, дождь будет идти и днем, и ночью. В ночные часы будет +5...+7 градусов, днем до 10 тепла.В Евпатории тем временем без осадков. Ночью столбики термометра покажу +3…+5, а днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, евпатория, ялта, алушта, феодосия, судак
На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник, 28 ноября

00:02 28.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Лыскин / Перейти в фотобанкТуман на море
Туман на море - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Александр Лыскин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму определит зона малоподвижного холодного фронта. Сохранится облачность, местами дождь и туман. Об этом сообщали в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с Температура воздуха ночью +2…+7; днем +6…+11", – говорится в сообщении.
В Симферополе облачно. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11.
В Севастополе без существенных осадков, переменная облачность. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +11…+13.
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке облачно, дождь будет идти и днем, и ночью. В ночные часы будет +5...+7 градусов, днем до 10 тепла.
В Евпатории тем временем без осадков. Ночью столбики термометра покажу +3…+5, а днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.
Первые заморозки в горах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 09:11
В Крыму прогнозируют заморозки
 
КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЕвпаторияЯлтаАлуштаФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:02На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман
00:01Какой сегодня праздник: 28 ноября
20:01Главные события и заявления дня: 27 ноября
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