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В Симферополе 70 улиц останутся без света до вечера пятницы - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Симферополе 70 улиц останутся без света до вечера пятницы
В Симферополе 70 улиц останутся без света до вечера пятницы - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Симферополе 70 улиц останутся без света до вечера пятницы
Жители 70 улиц Симферополя в пятницу до вечера будут отключены от электроснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T09:14
2022-11-25T09:14
крым
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Жители 70 улиц Симферополя в пятницу до вечера будут отключены от электроснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".Так, 25 ноября до 17 часов вечера электричества не будет по адресам:ул. Курчатова, 1-19;ул. Одесская, 12, 13-17 (нечет);пер. Фельдшерский, 2-12 (чет), 1-3 (нечет);ул. Донская, 47А;пер. Коллективный, 2-6 (чет);ул. Дорожная, 68А-106 (чет), 51-67 (нечет);ул. Куйбышева, 10А, 60-140 (чет);ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет),73-109 (нечет);ул. Общественная, 48-58 (чет), 33-63 (нечет);ул. Стрелковая, 24-38 (чет), 23-41 (нечет); пер. Стрелковый, 2-22/100 (чет), 1-19/98 (нечет); пер. Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);ул. Кечкеметская, 51-67 (нечет);пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет);ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет);ул. Гончарова, 6/6-10 (чет);ул. Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 (нечет);пр-т Вернадского, 6-20 (чет);ул. Мира, 10-18 (чет);ул. Днепровская, 2-30 (чет), 1-27 (нечет);ул. Дружбы, 2-22 (чет), 1-19 (нечет);ул. Севастопольская, 154-200 (чет);ул. Шевченко, 19, 21;ул. Аянская, 1-40;пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);ул. Чонгарская, 34-48 (чет), 49-55 (нечет);ул. Аллейная, 2-30/21 (чет), 3-31 (нечет);пер. Городской, 1-15;ул. Авиационная, 6-68 (чет);ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет);ул. Загородная, 19;ул. Металлистов, 2-58 (чет), 1-37 (нечет);ул. Парижская, 2-20 (чет), 1-15 (нечет);ул. Поселковая, 2-18 (чет), 1-29 (нечет);пер. Поселковый, 4-8 (чет), 1-9 (нечет);туп. Поселковый, 2-30 (чет);ул. Объездная, 11;ул. Стадионная, 2-38 (чет), 1-53 (нечет);ул. Южная, 12, 1-59 (нечет);ул. Маяковского, 12;ул. Каховская, 2-14 (чет), 1-5 (нечет);ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);пер. Вольный, 24;ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);ул. Левкина, 1-15;пр-т Победы, 49-97 (нечет);ул. Большевистская, 26, 7-13 (нечет);ул. Кавказская, 3, 5, 8;пер. Керченский, 1-6;ул. Кавказская/пер. Керченский, 8/1;ул. Октябрьская, 22/3;ул. Пролетарская, 12, 12А, 11-17 (нечет);ул. Ремесленная, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);ул. Володарского, 4;ул. Таврическая, 2/13, 1/11;ул. Пролетарская/ул. Курчатова, 8;ул. Мевсеса Хоренаци, 1/18-13 (нечет);ул. Додохяна, 2/16-12 (чет), 1/15-11/10(нечет);ул. Севака, 11-19 (нечет);ул. Егише Чаренца, 2/14-8/12 (чет);ул. Магдесяна, 2/19-22 (чет), 1/18-69/8 (нечет);ул. Месропа Маштоца, 4-30 (чет), 1/20-21 (нечет);ул. Саят Новы, 2/21, 15-63 (нечет);ул. Исаакяна, 14-32/4 (чет), 11/17-31/3 (нечет);ул. Арарат, 4, 6ул. Жени Дерюгинойул. Бородина
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, городская среда
В Симферополе 70 улиц останутся без света до вечера пятницы

"Крымэнерго": жители 70 улиц Симферополя останутся без электричества в пятницу, 25 ноября

09:14 25.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь. Улицы старого города
Симферополь. Улицы старого города - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Жители 70 улиц Симферополя в пятницу до вечера будут отключены от электроснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".
"Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", – говорится на сайте предприятия.
Так, 25 ноября до 17 часов вечера электричества не будет по адресам:
ул. Курчатова, 1-19;
ул. Одесская, 12, 13-17 (нечет);
пер. Фельдшерский, 2-12 (чет), 1-3 (нечет);
ул. Донская, 47А;
пер. Коллективный, 2-6 (чет);
ул. Дорожная, 68А-106 (чет), 51-67 (нечет);
ул. Куйбышева, 10А, 60-140 (чет);
ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет),
73-109 (нечет);
ул. Общественная, 48-58 (чет), 33-63 (нечет);
ул. Стрелковая, 24-38 (чет), 23-41 (нечет); пер. Стрелковый, 2-22/100 (чет), 1-19/98 (нечет);
пер. Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);
ул. Кечкеметская, 51-67 (нечет);
пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет);
ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет);
ул. Гончарова, 6/6-10 (чет);
ул. Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 (нечет);
пр-т Вернадского, 6-20 (чет);
ул. Мира, 10-18 (чет);
ул. Днепровская, 2-30 (чет), 1-27 (нечет);
ул. Дружбы, 2-22 (чет), 1-19 (нечет);
ул. Севастопольская, 154-200 (чет);
ул. Шевченко, 19, 21;
ул. Аянская, 1-40;
пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Чонгарская, 34-48 (чет), 49-55 (нечет);
ул. Аллейная, 2-30/21 (чет), 3-31 (нечет);
пер. Городской, 1-15;
ул. Авиационная, 6-68 (чет);
ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет);
ул. Загородная, 19;
ул. Металлистов, 2-58 (чет), 1-37 (нечет);
ул. Парижская, 2-20 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Поселковая, 2-18 (чет), 1-29 (нечет);
пер. Поселковый, 4-8 (чет), 1-9 (нечет);
туп. Поселковый, 2-30 (чет);
ул. Объездная, 11;
ул. Стадионная, 2-38 (чет), 1-53 (нечет);
ул. Южная, 12, 1-59 (нечет);
ул. Маяковского, 12;
ул. Каховская, 2-14 (чет), 1-5 (нечет);
ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);
ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);
пер. Вольный, 24;
ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);
ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);
ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Левкина, 1-15;
пр-т Победы, 49-97 (нечет);
ул. Большевистская, 26, 7-13 (нечет);
ул. Кавказская, 3, 5, 8;
пер. Керченский, 1-6;
ул. Кавказская/пер. Керченский, 8/1;
ул. Октябрьская, 22/3;
ул. Пролетарская, 12, 12А, 11-17 (нечет);
ул. Ремесленная, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);
ул. Володарского, 4;
ул. Таврическая, 2/13, 1/11;
ул. Пролетарская/ул. Курчатова, 8;
ул. Мевсеса Хоренаци, 1/18-13 (нечет);
ул. Додохяна, 2/16-12 (чет), 1/15-11/10(нечет);
ул. Севака, 11-19 (нечет);
ул. Егише Чаренца, 2/14-8/12 (чет);
ул. Магдесяна, 2/19-22 (чет), 1/18-69/8 (нечет);
ул. Месропа Маштоца, 4-30 (чет), 1/20-21 (нечет);
ул. Саят Новы, 2/21, 15-63 (нечет);
ул. Исаакяна, 14-32/4 (чет), 11/17-31/3 (нечет);
ул. Арарат, 4, 6
ул. Жени Дерюгиной
ул. Бородина
 
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