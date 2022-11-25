https://crimea.ria.ru/20221125/v-sevastopole-zhena-udarila-muzha-nozhom-ey-grozit-10-let-tyurmy-1125537224.html

В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы

В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы

Жительница Севастополя ударила мужа кухонным ножом в грудь. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T10:13

2022-11-25T10:13

2022-11-25T10:13

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя ударила мужа кухонным ножом в грудь. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции города.Конфликт между супругами возник после того, как женщина обнаружила своего 57-летнего мужа дома в состоянии алкогольного опьянения.На место прибыли сотрудники уголовного розыска, задержали подозреваемую и изъяли предполагаемое орудие преступления.В отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ей грозит до десяти лет лишения свободы.Ранее севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре.

https://crimea.ria.ru/20221115/nozhom-v-grud-molodoy-krymchanin-edva-ne-ubil-otchima-svoey-podrugi-1125379504.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия