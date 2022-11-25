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В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы
В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы
Жительница Севастополя ударила мужа кухонным ножом в грудь. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T10:13
2022-11-25T10:13
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя ударила мужа кухонным ножом в грудь. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции города.Конфликт между супругами возник после того, как женщина обнаружила своего 57-летнего мужа дома в состоянии алкогольного опьянения.На место прибыли сотрудники уголовного розыска, задержали подозреваемую и изъяли предполагаемое орудие преступления.В отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ей грозит до десяти лет лишения свободы.Ранее севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре.
https://crimea.ria.ru/20221115/nozhom-v-grud-molodoy-krymchanin-edva-ne-ubil-otchima-svoey-podrugi-1125379504.html
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севастополь, происшествия
В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы

В Севастополе "дискуссия" о вреде алкоголя между супругами закончилась поножовщиной

10:13 25.11.2022
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя ударила мужа кухонным ножом в грудь. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции города.
Конфликт между супругами возник после того, как женщина обнаружила своего 57-летнего мужа дома в состоянии алкогольного опьянения.
"Во время выяснения отношений женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужу удар в грудь. Получив травму, потерпевший попросил соседку вызвать ему скорую помощь", - говорится в сообщении.
На место прибыли сотрудники уголовного розыска, задержали подозреваемую и изъяли предполагаемое орудие преступления.
В отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре.
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