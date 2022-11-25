https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-zhitelya-rostovskoy-oblasti-osudili-za-smertelnoe-dtp-1125546401.html

В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП

В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП

В Крыму жителя Ростовской области приговорили к шести годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T15:36

2022-11-25T15:36

2022-11-25T15:36

крым

прокуратура республики крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Ростовской области приговорили к шести годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Инцидент произошел в августе прошлого года на трассе Симферополь – Белогорск – Керчь. По версии следствия, житель Ростовской области сел за руль своего Mercedes в состоянии алкогольного опьянения. В дороге он отвлекся от управления автомобилем и сбил пешехода."От полученных травм 20-летний пострадавший скончался на месте, а водитель покинул место совершения преступления, помощь молодому человеку не оказал", – говорится в сообщении ведомства.Правоохранители остановили нарушителя в районе Керчи. В последствии в отношении 39-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения при управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места происшествия.С учетом позиции обвинения мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, кроме того, на два года его лишили права на управление транспортом.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в ДТП на трассе Симферополь – Евпатория один человек погиб и один пострадал.

https://crimea.ria.ru/20221123/smertelnoe-dtp-pod-simferopolem-inomarka-vletela-v-elektrooporu-1125508143.html

https://crimea.ria.ru/20221121/massovoe-dtp-v-simferopole-postradali-dvoe-vzroslykh-i-troe-detey-1125463466.html

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крым, прокуратура республики крым, происшествия