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В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП
В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП
В Крыму жителя Ростовской области приговорили к шести годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T15:36
2022-11-25T15:36
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Ростовской области приговорили к шести годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Инцидент произошел в августе прошлого года на трассе Симферополь – Белогорск – Керчь. По версии следствия, житель Ростовской области сел за руль своего Mercedes в состоянии алкогольного опьянения. В дороге он отвлекся от управления автомобилем и сбил пешехода."От полученных травм 20-летний пострадавший скончался на месте, а водитель покинул место совершения преступления, помощь молодому человеку не оказал", – говорится в сообщении ведомства.Правоохранители остановили нарушителя в районе Керчи. В последствии в отношении 39-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения при управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места происшествия.С учетом позиции обвинения мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, кроме того, на два года его лишили права на управление транспортом.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в ДТП на трассе Симферополь – Евпатория один человек погиб и один пострадал.
https://crimea.ria.ru/20221123/smertelnoe-dtp-pod-simferopolem-inomarka-vletela-v-elektrooporu-1125508143.html
https://crimea.ria.ru/20221121/massovoe-dtp-v-simferopole-postradali-dvoe-vzroslykh-i-troe-detey-1125463466.html
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РИА Новости Крым
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крым, прокуратура республики крым, происшествия
В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП

В Крыму жителя Ростовской области приговорили к шести годам заключения за смертельное ДТП

15:36 25.11.2022
 
© Фото: pixabay.comСуд
Суд
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Ростовской области приговорили к шести годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
Инцидент произошел в августе прошлого года на трассе Симферополь – Белогорск – Керчь. По версии следствия, житель Ростовской области сел за руль своего Mercedes в состоянии алкогольного опьянения. В дороге он отвлекся от управления автомобилем и сбил пешехода.
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"От полученных травм 20-летний пострадавший скончался на месте, а водитель покинул место совершения преступления, помощь молодому человеку не оказал", – говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители остановили нарушителя в районе Керчи. В последствии в отношении 39-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения при управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места происшествия.
С учетом позиции обвинения мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, кроме того, на два года его лишили права на управление транспортом.
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