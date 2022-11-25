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В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу
В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу
В пятницу в Крыму из-за влияния зоны малоподвижного атмосферного фронта ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму из-за влияния зоны малоподвижного атмосферного фронта ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +11...13.В Ялте и Алуште погода соответствует общему прогнозу – города окутает облаками, в течение суток прольются дожди. Температура воздуха ночью +8…10, днем +11…13.В Евпатории и Феодосии ночью будет на несколько градусов теплее, +9…+11, днем до 13 градусов тепла.В Судаке без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +10…12, днем воздух прогреется до +15…17.Ранее сообщалось, что в Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей.
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крым, погода в крыму, крымская погода, погода
В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу, 25 ноября

00:01 25.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму из-за влияния зоны малоподвижного атмосферного фронта ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 17 м/с. В пятницу ночная температура воздуха +5…10, дневная +8…13; в субботу днем и ночью всего +4…9", – говорится в сообщении синоптиков.

В Симферополе облачно, дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +11...13.
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В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +11...13.
В Ялте и Алуште погода соответствует общему прогнозу – города окутает облаками, в течение суток прольются дожди. Температура воздуха ночью +8…10, днем +11…13.
В Евпатории и Феодосии ночью будет на несколько градусов теплее, +9…+11, днем до 13 градусов тепла.
В Судаке без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +10…12, днем воздух прогреется до +15…17.
Ранее сообщалось, что в Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей.
 
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