https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-dozhdlivo-i-oblachno-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1125529310.html

В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу

В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу

В пятницу в Крыму из-за влияния зоны малоподвижного атмосферного фронта ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T00:01

2022-11-25T00:01

2022-11-25T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421804_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3adcd7d019dc48d5c4e7564144b6cc18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму из-за влияния зоны малоподвижного атмосферного фронта ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +11...13.В Ялте и Алуште погода соответствует общему прогнозу – города окутает облаками, в течение суток прольются дожди. Температура воздуха ночью +8…10, днем +11…13.В Евпатории и Феодосии ночью будет на несколько градусов теплее, +9…+11, днем до 13 градусов тепла.В Судаке без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +10…12, днем воздух прогреется до +15…17.Ранее сообщалось, что в Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей.

https://crimea.ria.ru/20221120/iz-leta-v-osen-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1125432707.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, погода