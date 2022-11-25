https://crimea.ria.ru/20221125/covid-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-25-noyabrya-1125537565.html

COVID в Крыму и Севастополе – сводка на 25 ноября

COVID в Крыму и Севастополе – сводка на 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2022

COVID в Крыму и Севастополе – сводка на 25 ноября

На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 600 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T10:31

2022-11-25T10:31

2022-11-25T10:31

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 600 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлены 25 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны три. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 39 - с подтвержденным COVID-19.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 489 человек, выздоровели 93 774.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 42 случая COVID-19, умер один человек.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф