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COVID в Крыму и Севастополе – сводка на 25 ноября
COVID в Крыму и Севастополе – сводка на 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2022
COVID в Крыму и Севастополе – сводка на 25 ноября
На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 600 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T10:31
2022-11-25T10:31
2022-11-25T10:31
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 600 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлены 25 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны три. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 39 - с подтвержденным COVID-19.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 489 человек, выздоровели 93 774.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 42 случая COVID-19, умер один человек.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
COVID в Крыму и Севастополе – сводка на 25 ноября
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 56 случаев заражения COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 600 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 400 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, за весь период – 202 272", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлены 25 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны три. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 39 - с подтвержденным COVID-19.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 489 человек, выздоровели 93 774.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 42 случая COVID-19, умер один человек.