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Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые
Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые
Неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске Краснодарского края, погибли несколько человек, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T17:58
2022-11-24T18:24
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске Краснодарского края, погибли несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края и на собственные источники.При этом, информированные источники сообщили агентству, что в ходе происшествия погибли два человека, информация о пострадавших сейчас уточняется. В свою очередь ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщает о гибели четырех человек, в том числе самого открывшего стрельбу мужчины.
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РИА Новости Крым
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происшествия, кубань

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые

17:58 24.11.2022 (обновлено: 18:24 24.11.2022)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске Краснодарского края, погибли несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края и на собственные источники.
"Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске. На место выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка, причины произошедшего устанавливаются", – рассказали в краевой прокуратуре.
При этом, информированные источники сообщили агентству, что в ходе происшествия погибли два человека, информация о пострадавших сейчас уточняется.
В свою очередь ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщает о гибели четырех человек, в том числе самого открывшего стрельбу мужчины.
 
ПроисшествияКубань
 
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