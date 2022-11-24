https://crimea.ria.ru/20221124/neizvestnyy-ustroil-strelbu-na-ulitse-v-krymske-ubity-dvoe-1125532101.html

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые

Неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске Краснодарского края, погибли несколько человек, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T17:58

2022-11-24T17:58

2022-11-24T18:24

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске Краснодарского края, погибли несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края и на собственные источники.При этом, информированные источники сообщили агентству, что в ходе происшествия погибли два человека, информация о пострадавших сейчас уточняется. В свою очередь ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщает о гибели четырех человек, в том числе самого открывшего стрельбу мужчины.

кубань

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубань