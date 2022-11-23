https://crimea.ria.ru/20221123/ukraina-gotovitsya-k-osobo-dlitelnym-otklyucheniyam-elektrichestva-1125516117.html

Украина готовится к особо длительным отключениям электричества

Украина готовится к особо длительным отключениям электричества - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Украина готовится к особо длительным отключениям электричества

Из-за регулярных отключений света, отопления, связи и воды в городах Украины начали создавать так называемые пункты несокрушимости. Населению рекомендуется... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T18:55

2022-11-23T18:55

2022-11-23T18:55

украина

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Из-за регулярных отключений света, отопления, связи и воды в городах Украины начали создавать так называемые пункты несокрушимости. Населению рекомендуется пережидать в них особо длительные отключения электроэнергии, сообщается на сайте организации. Уточняется, что пункты должны функционировать во всех областных и районных администрациях, а также в школах и зданиях службы чрезвычайных ситуаций.Отмечается, что комплектование и функционирование осуществляется с учетом имеющегося в наличии ресурса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.Гражданам рекомендуем записать адреса ближайших таких пунктов на случай аварийного отключения связи или электроэнергии.После серии взрывов, прогремевших Киеве и других городах Украины в среду днем, в ряде городов пропали света и вода.

https://crimea.ria.ru/20221123/vzryvy-na-ukraine-udary-po-kievu-vinnitse-lvovu-i-drugim-gorodam-1125514379.html

украина

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2022

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украина, специальная военная операция рф на украине, общество