https://crimea.ria.ru/20221123/odukhotvorenie-retsidivistka-iz-kryma-ukrala-v-moskve-dukhov-na-80-000-1125509882.html

Одухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 000

Одухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 000 - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Одухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 000

В Москве правоохранители задержали жительницу Крыма с приятельницей за кражу из парфюмерного магазина, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T12:22

2022-11-23T12:22

2022-11-23T12:22

происшествия

москва

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Москве правоохранители задержали жительницу Крыма с приятельницей за кражу из парфюмерного магазина, сообщает "МВД Медиа".Просмотрев видеозапись, директор магазина обратился в полицию. Материальный ущерб составил более 80 тысяч рублей. Столичные полицейские установили личности злоумышленниц. Ими оказались ранее судимая за четыре кражи и грабеж 20-летняя москвичка и ее ровесница из Крыма, судимая за кражу.Подозреваемые были задержаны на Манежной площади столицы. Установлено, что краденые ароматы они перепродали неустановленным лицам. Возбуждено уголовное дело. Девушки находятся под подпиской о невыезде.

https://crimea.ria.ru/20200422/Na-dache-prigoditsya-v-Krymu-zhenschina-ukrala-s-AZS-bolshoy-musornyy-bak-1118200312.html

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2022

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происшествия, москва, крым