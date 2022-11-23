https://crimea.ria.ru/20221123/odukhotvorenie-retsidivistka-iz-kryma-ukrala-v-moskve-dukhov-na-80-000-1125509882.html
Одухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 000
Одухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 000 - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Одухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 000
В Москве правоохранители задержали жительницу Крыма с приятельницей за кражу из парфюмерного магазина, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T12:22
2022-11-23T12:22
2022-11-23T12:22
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Москве правоохранители задержали жительницу Крыма с приятельницей за кражу из парфюмерного магазина, сообщает "МВД Медиа".Просмотрев видеозапись, директор магазина обратился в полицию. Материальный ущерб составил более 80 тысяч рублей. Столичные полицейские установили личности злоумышленниц. Ими оказались ранее судимая за четыре кражи и грабеж 20-летняя москвичка и ее ровесница из Крыма, судимая за кражу.Подозреваемые были задержаны на Манежной площади столицы. Установлено, что краденые ароматы они перепродали неустановленным лицам. Возбуждено уголовное дело. Девушки находятся под подпиской о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20200422/Na-dache-prigoditsya-v-Krymu-zhenschina-ukrala-s-AZS-bolshoy-musornyy-bak-1118200312.html
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происшествия, москва, крым
Одухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 000
В Москве задержали крымчанку с подругой за кражу из парфюмерного магазина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Москве правоохранители задержали жительницу Крыма с приятельницей за кражу из парфюмерного магазина, сообщает "МВД Медиа".
"Установленная в парфюмерном магазине камера видеонаблюдения зафиксировала кражу товара, которую совершили две девушки. Они брали с полок упаковки с духами и прятали их под одежду и в сумку. Набив карманы, похитительницы скрылись", – сказано в сообщении.
Просмотрев видеозапись, директор магазина обратился в полицию. Материальный ущерб составил более 80 тысяч рублей. Столичные полицейские установили личности злоумышленниц. Ими оказались ранее судимая за четыре кражи и грабеж 20-летняя москвичка и ее ровесница из Крыма, судимая за кражу.
Подозреваемые были задержаны на Манежной площади столицы. Установлено, что краденые ароматы они перепродали неустановленным лицам. Возбуждено уголовное дело. Девушки находятся под подпиской о невыезде.