Рейтинг@Mail.ru
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221122/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-prodlen-1125494870.html
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T14:15
2022-11-22T14:15
безопасность республики крым и севастополя
крым
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_afa5c46f7f9dc30f03bf0391a36ef406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221122/aksenov-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-iz-armyanska-na-severe-kryma-1125491407.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098393_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b09d125322c64a8ff5641b82beefe669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Крыму до 7 декабря

14:15 22.11.2022
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:01
Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства
14:39Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ
14:15Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
14:12При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погибла женщина
14:02ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом
13:54Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны
13:47ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС
13:43Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих
13:34Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ
13:21Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек
12:50Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий
12:38Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области
12:09Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
12:01Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
11:30Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией
10:56Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев
10:43Крымчанин присвоил себе наследство знакомого
10:33Россиянам разрешат регистрировать авторские товарные знаки
10:24Эксперт оценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружений с НАТО
10:18Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния