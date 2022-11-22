https://crimea.ria.ru/20221122/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-prodlen-1125494870.html
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T14:15
2022-11-22T14:15
2022-11-22T14:15
безопасность республики крым и севастополя
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221122/aksenov-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-iz-armyanska-na-severe-kryma-1125491407.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Крыму до 7 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.