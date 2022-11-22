https://crimea.ria.ru/20221122/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-prodlen-1125494870.html

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T14:15

2022-11-22T14:15

2022-11-22T14:15

безопасность республики крым и севастополя

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221122/aksenov-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-iz-armyanska-na-severe-kryma-1125491407.html

крым

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2022

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безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов