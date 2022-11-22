https://crimea.ria.ru/20221122/vsu-vypustili-vosem-krupnokalibernykh-snaryadov-po-zaporozhskoy-aes-1125494191.html

ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС

ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2022

ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС

Украинские войска в течение суток выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции, российские военные ответным огнем подавили... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T13:47

2022-11-22T13:47

2022-11-22T13:47

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска в течение суток выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции, российские военные ответным огнем подавили артиллерийские подразделения противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", - добавили в МО РФ.

https://crimea.ria.ru/20221122/sereznye-povrezhdeniya-i-neradiatsionnaya-utechka-itog-vizita-magate-na-zaes-1125487450.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область