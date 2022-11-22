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ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС
ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2022
ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС
Украинские войска в течение суток выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции, российские военные ответным огнем подавили... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T13:47
2022-11-22T13:47
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска в течение суток выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции, российские военные ответным огнем подавили артиллерийские подразделения противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", - добавили в МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20221122/sereznye-povrezhdeniya-i-neradiatsionnaya-utechka-itog-vizita-magate-na-zaes-1125487450.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС

Минобороны: ВС РФ подавили украинские подразделения, обстрелявшие Запорожскую АЭС

13:47 22.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на Запорожскую атомную электростанцию.
Вид на Запорожскую атомную электростанцию. - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска в течение суток выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции, российские военные ответным огнем подавили артиллерийские подразделения противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке военного ведомства.
Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
"Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", - добавили в МО РФ.
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