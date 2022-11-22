https://crimea.ria.ru/20221122/vsu-vypustili-vosem-krupnokalibernykh-snaryadov-po-zaporozhskoy-aes-1125494191.html
ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС
ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2022
ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС
Украинские войска в течение суток выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции, российские военные ответным огнем подавили... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T13:47
2022-11-22T13:47
2022-11-22T13:47
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125494073_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_1bd7ddde1b9dceaf90ad1102c7f30779.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска в течение суток выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции, российские военные ответным огнем подавили артиллерийские подразделения противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", - добавили в МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20221122/sereznye-povrezhdeniya-i-neradiatsionnaya-utechka-itog-vizita-magate-na-zaes-1125487450.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125494073_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_949d572bddaa4a6e9a72d6b38c6e6953.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС
Минобороны: ВС РФ подавили украинские подразделения, обстрелявшие Запорожскую АЭС