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Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой
Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой
Паромы Керченской переправы перевезли почти 35,5 тысячи пассажиров и более 22,7 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T09:58
2022-11-21T09:58
крым
керчь
керченская паромная переправа
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Паромы Керченской переправы перевезли почти 35,5 тысячи пассажиров и более 22,7 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 35 426 пассажиров, 22 709 единиц автотранспорта и 2 292 железнодорожных вагона. На линии работают семь паромов, они выполнили 743 рейса", - говорится в сообщении.По данным Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."До вечера понедельника в южной части Керченского пролива ожидается юго-восточный, южный ветер 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, волна 10-60 см. Температура воздуха днем +16…18 градусов, воды в море +11…12", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, транспорт
Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой

Как работает Керченская паромная переправа 21 ноября

09:58 21.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе
Паром Лаврентий в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Паромы Керченской переправы перевезли почти 35,5 тысячи пассажиров и более 22,7 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 35 426 пассажиров, 22 709 единиц автотранспорта и 2 292 железнодорожных вагона. На линии работают семь паромов, они выполнили 743 рейса", - говорится в сообщении.
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По данным Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"До вечера понедельника в южной части Керченского пролива ожидается юго-восточный, южный ветер 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, волна 10-60 см. Температура воздуха днем +16…18 градусов, воды в море +11…12", - заключили в ведомстве.
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаТранспорт
 
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