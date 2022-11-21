https://crimea.ria.ru/20221121/kerchenskaya-pereprava-kak-khodyat-paromy-i-chto-s-pogodoy-1125462096.html

Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой

Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой

Паромы Керченской переправы перевезли почти 35,5 тысячи пассажиров и более 22,7 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T09:58

2022-11-21T09:58

2022-11-21T09:58

крым

керчь

керченская паромная переправа

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Паромы Керченской переправы перевезли почти 35,5 тысячи пассажиров и более 22,7 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 35 426 пассажиров, 22 709 единиц автотранспорта и 2 292 железнодорожных вагона. На линии работают семь паромов, они выполнили 743 рейса", - говорится в сообщении.По данным Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."До вечера понедельника в южной части Керченского пролива ожидается юго-восточный, южный ветер 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, волна 10-60 см. Температура воздуха днем +16…18 градусов, воды в море +11…12", - заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html

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крым, керчь, керченская паромная переправа, транспорт