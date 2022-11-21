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Буря с ливнями надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Буря с ливнями надвигается на Крым
Буря с ливнями надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Буря с ливнями надвигается на Крым
Ливни с порывистым ветром прогнозируют в Крыму во вторник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ливни с порывистым ветром прогнозируют в Крыму во вторник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Также есть вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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крым, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма
Буря с ливнями надвигается на Крым

Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым во вторник

11:45 21.11.2022 (обновлено: 12:08 21.11.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСильный дождь. Архивное фото
Сильный дождь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ливни с порывистым ветром прогнозируют в Крыму во вторник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Крыму ожидаются дожди, днем в южных и восточных районах сильные. Усиление юго- западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
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Также есть вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
 
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