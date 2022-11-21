https://crimea.ria.ru/20221121/burya-s-livnyami-nadvigaetsya-na-krym-1125463994.html

Буря с ливнями надвигается на Крым

Буря с ливнями надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Буря с ливнями надвигается на Крым

Ливни с порывистым ветром прогнозируют в Крыму во вторник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T11:45

2022-11-21T11:45

2022-11-21T12:08

крым

погода в крыму

крымская погода

мчс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/62/1118566214_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4d2fdaab43912adb3edb6125c433d327.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ливни с порывистым ветром прогнозируют в Крыму во вторник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Также есть вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

https://crimea.ria.ru/20221120/iz-leta-v-osen-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1125432707.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма