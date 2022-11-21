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Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков
Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков
Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских боевиков атаковать в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили свыше... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:03
2022-11-21T15:03
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских боевиков атаковать в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили свыше сотни человек и десятки боевых машин. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать Новомихайловку, Владимировку и Павловку чтобы восстановить утраченное положение. Наша артиллерия и штурмовые группы отбросили украинских солдат на исходные позиции.На Купянском направлении попытка захватить Куземовку в ЛНР была сорвана нашим упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа."На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина", — сообщили в оборонном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков

Российские войска отбили наступление украинских боевиков на трех направлениях

15:03 21.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходная атомная пушка САУ 2С7М "Малка"
Самоходная атомная пушка САУ 2С7М Малка
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских боевиков атаковать в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили свыше сотни человек и десятки боевых машин. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать Новомихайловку, Владимировку и Павловку чтобы восстановить утраченное положение. Наша артиллерия и штурмовые группы отбросили украинских солдат на исходные позиции.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей", — доложили в министерстве.
На Купянском направлении попытка захватить Куземовку в ЛНР была сорвана нашим упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.
"На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина", — сообщили в оборонном ведомстве.
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