https://crimea.ria.ru/20221121/armiya-rossii-presekla-vse-popytki-nastupleniya-ukrainskikh-boevikov-1125478822.html
Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков
Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков
Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских боевиков атаковать в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили свыше... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:03
2022-11-21T15:03
2022-11-21T15:03
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124841584_0:65:2398:1414_1920x0_80_0_0_3d95b75503e994a33f24147968660f72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских боевиков атаковать в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили свыше сотни человек и десятки боевых машин. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать Новомихайловку, Владимировку и Павловку чтобы восстановить утраченное положение. Наша артиллерия и штурмовые группы отбросили украинских солдат на исходные позиции.На Купянском направлении попытка захватить Куземовку в ЛНР была сорвана нашим упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа."На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина", — сообщили в оборонном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124841584_182:0:2270:1566_1920x0_80_0_0_7d4932537e22020f46169d601933a88d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков
Российские войска отбили наступление украинских боевиков на трех направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских боевиков атаковать в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили свыше сотни человек и десятки боевых машин. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать Новомихайловку, Владимировку и Павловку чтобы восстановить утраченное положение. Наша артиллерия и штурмовые группы отбросили украинских солдат на исходные позиции.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей", — доложили в министерстве.
На Купянском направлении попытка захватить Куземовку в ЛНР была сорвана нашим упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.
"На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина", — сообщили в оборонном ведомстве.