https://crimea.ria.ru/20221121/armiya-rossii-presekla-vse-popytki-nastupleniya-ukrainskikh-boevikov-1125478822.html

Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков

Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков

Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских боевиков атаковать в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили свыше... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T15:03

2022-11-21T15:03

2022-11-21T15:03

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских боевиков атаковать в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили свыше сотни человек и десятки боевых машин. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать Новомихайловку, Владимировку и Павловку чтобы восстановить утраченное положение. Наша артиллерия и штурмовые группы отбросили украинских солдат на исходные позиции.На Купянском направлении попытка захватить Куземовку в ЛНР была сорвана нашим упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа."На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина", — сообщили в оборонном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html

украина

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина