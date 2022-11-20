https://crimea.ria.ru/20221120/simferopol-bez-vody---otklyucheniya-proydut-v-voskresene-i-ponedelnik-1125453239.html
Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник
Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник
В Симферополе в воскресенье и понедельник по ряду улиц не будет воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T10:42
2022-11-20T10:42
2022-11-20T10:42
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе в воскресенье и понедельник по ряду улиц не будет воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, 20 ноября до 19 часов из-за аварии на сетях без воды улица Радио, частично улицы Л. Чайкиной, Шалфейная, Вишневая и одноименный переулок.Также в понедельник возможны перебои и понижение давления в микрорайонах "Жигулина Роща", "Москольцо", по улице Ракетной, в поселках Молодежном, Комсомольском, Аграрном, Грэсовском, в селе Белоглинка (ЖК "Грэсовский), в СНТ "Дзержинец".Воду обещают включить ровно через сутки - 22 ноября в 23.00.
https://crimea.ria.ru/20221119/zapasy-vodokhranilisch-kryma-situatsiya-za-nedelyu-i-prognozy-1125436733.html
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь
Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник
В Симферополе по ряду адресов не будет воды в воскресенье и понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе в воскресенье и понедельник по ряду улиц не будет воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, 20 ноября до 19 часов из-за аварии на сетях без воды улица Радио, частично улицы Л. Чайкиной, Шалфейная, Вишневая и одноименный переулок.
21 ноября отключение произойдет с 23 часов. Без воды останутся абоненты на улицах Л. Украинки, Генова, Тюльпанной, Амурской, Фиалковой, Новаторов, Паровозной, Ухтомского, Летчиков, Локомотивной, Азовской, Москалева, Западной, Строителей, Планеристов, Харьковскаой, Широкой, Запорожской, Шахтеров, Мраморной, Машинистов, Урожайной, переулков Широкого, Арктического, Проводников, Альпинистов, Туристов, Крутого, Строителей, Киевского, Харьковского, Мраморного.
Также в понедельник возможны перебои и понижение давления в микрорайонах "Жигулина Роща", "Москольцо", по улице Ракетной, в поселках Молодежном, Комсомольском, Аграрном, Грэсовском, в селе Белоглинка (ЖК "Грэсовский), в СНТ "Дзержинец".
Воду обещают включить ровно через сутки - 22 ноября в 23.00.