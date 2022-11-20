https://crimea.ria.ru/20221120/simferopol-bez-vody---otklyucheniya-proydut-v-voskresene-i-ponedelnik-1125453239.html

Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник

Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник

В Симферополе в воскресенье и понедельник по ряду улиц не будет воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T10:42

2022-11-20T10:42

2022-11-20T10:42

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе в воскресенье и понедельник по ряду улиц не будет воды из-за ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, 20 ноября до 19 часов из-за аварии на сетях без воды улица Радио, частично улицы Л. Чайкиной, Шалфейная, Вишневая и одноименный переулок.Также в понедельник возможны перебои и понижение давления в микрорайонах "Жигулина Роща", "Москольцо", по улице Ракетной, в поселках Молодежном, Комсомольском, Аграрном, Грэсовском, в селе Белоглинка (ЖК "Грэсовский), в СНТ "Дзержинец".Воду обещают включить ровно через сутки - 22 ноября в 23.00.

https://crimea.ria.ru/20221119/zapasy-vodokhranilisch-kryma-situatsiya-za-nedelyu-i-prognozy-1125436733.html

симферополь

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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь