https://crimea.ria.ru/20221119/smertelnoe-dtp-s-mazom-v-evpatorii-mvd-nachalo-proverku-1125450520.html

В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки

В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 19.11.2022

В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки

В Евпатории при столкновении легкового авто и МАЗа погиб водитель иномарки, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T22:34

2022-11-19T22:34

2022-11-19T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории при столкновении легкового авто и МАЗа погиб водитель иномарки, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Авария произошла в 15.30 в субботу на проспекте Победы. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery M11 двигался в крайней правой полосе по проспекту Победы от Межквартального проезда в направлении ул. Чапаева. "Не выбрав безопасную скорость движения, допустил боковой занос автомобиля и столкновение с автомобилем МАЗ 6303, движущимся прямо во встречном направлении по крайней правой полосе. В результате ДТП водитель автомобиля Chery M11 от полученных травм скончался на месте происшествия", - уточнили в МВД.На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

https://crimea.ria.ru/20221116/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-dtp-v-belogorskom-rayone-1125402200.html

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