https://crimea.ria.ru/20221119/smertelnoe-dtp-s-mazom-v-evpatorii-mvd-nachalo-proverku-1125450520.html
В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки
В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки
В Евпатории при столкновении легкового авто и МАЗа погиб водитель иномарки, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T22:34
2022-11-19T22:34
2022-11-19T22:42
ситуация на дорогах крыма
крым
евпатория
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/13/1125450595_0:0:975:548_1920x0_80_0_0_41244dac0cb27a022e3b00e2bcd53ccb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории при столкновении легкового авто и МАЗа погиб водитель иномарки, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Авария произошла в 15.30 в субботу на проспекте Победы. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery M11 двигался в крайней правой полосе по проспекту Победы от Межквартального проезда в направлении ул. Чапаева. "Не выбрав безопасную скорость движения, допустил боковой занос автомобиля и столкновение с автомобилем МАЗ 6303, движущимся прямо во встречном направлении по крайней правой полосе. В результате ДТП водитель автомобиля Chery M11 от полученных травм скончался на месте происшествия", - уточнили в МВД.На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
https://crimea.ria.ru/20221116/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-dtp-v-belogorskom-rayone-1125402200.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/13/1125450595_0:0:865:648_1920x0_80_0_0_2b9061bf55d3c4dfb77e81ea1d35fec5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мвд по республике крым
В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки
В Евпатории при столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки - МВД
22:34 19.11.2022 (обновлено: 22:42 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории при столкновении легкового авто и МАЗа погиб водитель иномарки, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Авария произошла в 15.30 в субботу на проспекте Победы. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery M11 двигался в крайней правой полосе по проспекту Победы от Межквартального проезда в направлении ул. Чапаева.
"Не выбрав безопасную скорость движения, допустил боковой занос автомобиля и столкновение с автомобилем МАЗ 6303, движущимся прямо во встречном направлении по крайней правой полосе. В результате ДТП водитель автомобиля Chery M11 от полученных травм скончался на месте происшествия", - уточнили в МВД.
На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.