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В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки
В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки
В Евпатории при столкновении легкового авто и МАЗа погиб водитель иномарки, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T22:34
2022-11-19T22:42
ситуация на дорогах крыма
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории при столкновении легкового авто и МАЗа погиб водитель иномарки, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Авария произошла в 15.30 в субботу на проспекте Победы. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery M11 двигался в крайней правой полосе по проспекту Победы от Межквартального проезда в направлении ул. Чапаева. "Не выбрав безопасную скорость движения, допустил боковой занос автомобиля и столкновение с автомобилем МАЗ 6303, движущимся прямо во встречном направлении по крайней правой полосе. В результате ДТП водитель автомобиля Chery M11 от полученных травм скончался на месте происшествия", - уточнили в МВД.На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
https://crimea.ria.ru/20221116/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-dtp-v-belogorskom-rayone-1125402200.html
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крым, евпатория, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мвд по республике крым
В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки

В Евпатории при столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки - МВД

22:34 19.11.2022 (обновлено: 22:42 19.11.2022)
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Евпатории
Смертельное ДТП в Евпатории
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории при столкновении легкового авто и МАЗа погиб водитель иномарки, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Авария произошла в 15.30 в субботу на проспекте Победы. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery M11 двигался в крайней правой полосе по проспекту Победы от Межквартального проезда в направлении ул. Чапаева.
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Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
"Не выбрав безопасную скорость движения, допустил боковой занос автомобиля и столкновение с автомобилем МАЗ 6303, движущимся прямо во встречном направлении по крайней правой полосе. В результате ДТП водитель автомобиля Chery M11 от полученных травм скончался на месте происшествия", - уточнили в МВД.
На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
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