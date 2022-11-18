https://crimea.ria.ru/20221118/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-ischeznoveniya-16-letney-devushki-v-krymu-1125431960.html

СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму

СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2022

СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму

По поручению руководителя клавного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту безвестного РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T13:27

2022-11-18T13:27

2022-11-18T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. По поручению руководителя клавного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки первого курса одного из колледжей Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе разыскивают 16-летнюю Наталью Леонову, которая 17 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в бежевую куртку, коричневые брюки, черные ботинки. С собой – белая сумка.Поиски ведут следователи и следователи-криминалисты во взаимодействии с коллегами из органов внутренних дел и добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Отрабатываются возможные маршруты передвижения девушки, организован информационный обмен с правоохранительными органами и службами взаимодействия. Продолжается работа с кругом знакомств и близкими людьми пропавшей с целью установления ее местонахождения и событий, предшествующих ее исчезновению.Также по факту исчезновения девушки проверку проводит прокуратура Крыма. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка исполнению органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних возложенных на них обязанностей.Ход и результаты поиска подростка находятся на личном контроле прокурора РК Олега Камшилова.

https://crimea.ria.ru/20221118/v-simferopole-razyskivayut-16-letnyuyu-devushku-orientirovka-1125428472.html

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крымский следком, прокуратура республики крым, крым, симферополь