Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-ischeznoveniya-16-letney-devushki-v-krymu-1125431960.html
СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму
СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2022
СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму
По поручению руководителя клавного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту безвестного РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T13:27
2022-11-18T13:29
крымский следком
прокуратура республики крым
крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/45/1118094569_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_147a3d52bc7f5b1123a7566f8f018c65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. По поручению руководителя клавного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки первого курса одного из колледжей Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе разыскивают 16-летнюю Наталью Леонову, которая 17 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в бежевую куртку, коричневые брюки, черные ботинки. С собой – белая сумка.Поиски ведут следователи и следователи-криминалисты во взаимодействии с коллегами из органов внутренних дел и добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Отрабатываются возможные маршруты передвижения девушки, организован информационный обмен с правоохранительными органами и службами взаимодействия. Продолжается работа с кругом знакомств и близкими людьми пропавшей с целью установления ее местонахождения и событий, предшествующих ее исчезновению.Также по факту исчезновения девушки проверку проводит прокуратура Крыма. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка исполнению органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних возложенных на них обязанностей.Ход и результаты поиска подростка находятся на личном контроле прокурора РК Олега Камшилова.
https://crimea.ria.ru/20221118/v-simferopole-razyskivayut-16-letnyuyu-devushku-orientirovka-1125428472.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/45/1118094569_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_26cc17dc3ec585d45a9ca887ce8e3c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, прокуратура республики крым, крым, симферополь
СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму

СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 16-летней жительницы Симферополя

13:27 18.11.2022 (обновлено: 13:29 18.11.2022)
 
Сотрудница СКР с телефоном
Сотрудница СКР с телефоном
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. По поручению руководителя клавного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки первого курса одного из колледжей Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе разыскивают 16-летнюю Наталью Леонову, которая 17 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в бежевую куртку, коричневые брюки, черные ботинки. С собой – белая сумка.
"В правоохранительные органы обратились родители девушки, которые сообщили, что вчера утром дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, ее местонахождение не известно. Семья характеризуется с положительной стороны, конфликтных ситуаций с ребенком не было", - говорится в сообщении.
Поиски ведут следователи и следователи-криминалисты во взаимодействии с коллегами из органов внутренних дел и добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Отрабатываются возможные маршруты передвижения девушки, организован информационный обмен с правоохранительными органами и службами взаимодействия. Продолжается работа с кругом знакомств и близкими людьми пропавшей с целью установления ее местонахождения и событий, предшествующих ее исчезновению.
Также по факту исчезновения девушки проверку проводит прокуратура Крыма. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка исполнению органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних возложенных на них обязанностей.
Ход и результаты поиска подростка находятся на личном контроле прокурора РК Олега Камшилова.
В Крыму разыскивают пропавшую Наталью Леонову
11:15
В Симферополе разыскивают 16-летнюю девушку: ориентировка
Крымский СледкомПрокуратура Республики КрымКрымСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана
15:52Музей Пушкина в Гурзуфе отреставрируют за 315 млн рублей
15:41Восстановление новых регионов: сколько школ отремонтировали в Донбассе
15:29Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России
15:26ВС РФ сбили 333 украинских самолета с начала спецоперации
15:03Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ
14:59Армия России отбила все атаки украинских боевиков за сутки
14:49Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители
14:21Массированные удары по Украине: комментарий Минобороны
14:10Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда
13:57На Херсонщине изъяли терминалы украинских банков, часть денег шла ВСУ
13:44Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма
13:27СК возбудил уголовное дело после исчезновения 16-летней девушки в Крыму
13:24Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре
13:08В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
12:55Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги
12:46Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
12:34Крымчанина будут судить за ДТП с пострадавшим
12:30Выстрелы к гранатометам и патроны: в Каланчаке нашли два схрона
12:14Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
Лента новостейМолния