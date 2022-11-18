Рейтинг@Mail.ru
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/rosaviatsiya-opyat-prodlila-zapret-na-polety-v-krym-1125426550.html
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 27 ноября. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T09:17
2022-11-18T09:17
аэропорт симферополь
транспорт
крым
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717505_0:133:1620:1044_1920x0_80_0_0_c9d58ece14910acba26f29637287c2aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 27 ноября. Об этом сообщает Росавиация.По-прежнему ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство в этом году выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20221117/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vremenno-ostanovyat-19-noyabrya-1125412293.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717505_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ec6ec3b9e6d9b64f4b67344e9c748056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт симферополь, транспорт, крым, росавиация
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым

Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов России

09:17 18.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 27 ноября. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 часов 27 ноября", - говорится в сообщении.
По-прежнему ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство в этом году выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
Пассажирский поезд проходящий по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 13:25
Движение по Крымскому мосту временно остановят 19 ноября
 
Аэропорт СимферопольТранспортКрымРосавиация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
09:17Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
09:13Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса
09:10В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины
08:52В центре Феодосии будут снимать детективное кино
08:19Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи
08:02В Балаклаве снесут здания завода "Металлист"
07:46Как вырастут зарплаты россиян по итогам года — Минтруд
07:24Какие продукты перестали дорожать в Крыму
07:03Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ
03:33Республиканцы зашли в Конгресс США — чего ждать по украинскому вопросу
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 18 ноября
23:39Ветер приостановил работу Керченской паромной переправы
22:03Главные события и заявления дня: 17 ноября
21:56В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
21:23В Крыму скорая влетела в грузовик
21:21Россияне стали пить больше водки и коньяка
21:13"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда
20:59Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог
Лента новостейМолния