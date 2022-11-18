https://crimea.ria.ru/20221118/rosaviatsiya-opyat-prodlila-zapret-na-polety-v-krym-1125426550.html
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 27 ноября. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T09:17
2022-11-18T09:17
2022-11-18T09:17
аэропорт симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 27 ноября. Об этом сообщает Росавиация.По-прежнему ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство в этом году выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20221117/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vremenno-ostanovyat-19-noyabrya-1125412293.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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аэропорт симферополь, транспорт, крым, росавиация
Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 27 ноября. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 часов 27 ноября", - говорится в сообщении.
По-прежнему ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство в этом году выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.