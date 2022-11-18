https://crimea.ria.ru/20221118/respublikantsy-zashli-v-kongress-ssha--chego-zhdat-po-ukrainskomu-voprosu-1125416426.html
Республиканцы зашли в Конгресс США — чего ждать по украинскому вопросу
Республиканцы зашли в Конгресс США — чего ждать по украинскому вопросу - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Республиканцы зашли в Конгресс США — чего ждать по украинскому вопросу
Несмотря на то, что республиканцы по итогам выборов взяли контроль над американским Конгрессом, ожидать снижения финансирования военной помощи киевскому режиму... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T03:33
2022-11-18T03:33
2022-11-18T03:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Несмотря на то, что республиканцы по итогам выборов взяли контроль над американским Конгрессом, ожидать снижения финансирования военной помощи киевскому режиму пока рано. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Малек Дудаков.Республиканская партия США на промежуточных выборах в Конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест. Накануне на сайте Белого Дома появилось официальное поздравление американского президента-демократа Джо Байдена в адрес следующего спикера Конгресса , которым станет лидер республиканского большинства Кевин Маккарти.По мнению политолога, несмотря на известную позицию республиканцев о необходимости сокращения расходов на украинский кейс, рассчитывать на изменения в ближайшей перспективе вряд ли возможно: "Как минимум в течение нескольких следующих месяцев ничего не поменяется, учитывая, что большинство довольно шаткое. Кроме того, новая сессия Конгресса соберется только 3 января следующего года", - констатирует Дудаков.По его мнению, до этого времени, демократы постараются решить все вопросы имеющимся составом. Шансы на то, что это удастся сделать, высоки:Ранее политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что республиканцы, получающие контроль над Палатой представителей, не будут сейчас резко ставить вопрос о сокращении военной помощи Украине, поскольку главная цель партии и поддерживающей ее элиты – подготовиться к президентским выборам 2024 года.
https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-vyskazalsya-po-povodu-pryamogo-uchastiya-ssha-v-konflikte-na-ukraine-1125307805.html
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Галина Оленева
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Галина Оленева
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политика, сша, украина, мнения
Республиканцы зашли в Конгресс США — чего ждать по украинскому вопросу
Политолог Дудаков объяснил, чего ждать по украинскому вопросу после выборов в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Несмотря на то, что республиканцы по итогам выборов взяли контроль над американским Конгрессом, ожидать снижения финансирования военной помощи киевскому режиму пока рано. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Малек Дудаков.
Республиканская партия США на промежуточных выборах в Конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест. Накануне на сайте Белого Дома появилось официальное поздравление американского президента-демократа Джо Байдена в адрес следующего спикера Конгресса , которым станет лидер республиканского большинства Кевин Маккарти.
По мнению политолога, несмотря на известную позицию республиканцев о необходимости сокращения расходов на украинский кейс, рассчитывать на изменения в ближайшей перспективе вряд ли возможно: "Как минимум в течение нескольких следующих месяцев ничего не поменяется, учитывая, что большинство довольно шаткое. Кроме того, новая сессия Конгресса соберется только 3 января следующего года", - констатирует Дудаков.
По его мнению, до этого времени, демократы постараются решить все вопросы имеющимся составом. Шансы на то, что это удастся сделать, высоки:
"Сейчас мы слышим про 37 млрд долларов, которые еще хотят выделить на это направление. Для понимания - этой суммы хватит до конца следующего года. Учитывая, что в ближайшие полтора года у руля демократы, они могут решить этот вопрос, а потом уже поздно будет об этом говорить. Если же это не удастся, придется договариваться уже с республиканским большинством с 3 января, но это будет довольно сложно - республиканцы не будут готовы идти на компромиссы во всех вопросах и финансовые вливания скорее всего сократятся", - поясняет эксперт.
Ранее политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев выразил мнение
, что республиканцы, получающие контроль над Палатой представителей, не будут сейчас резко ставить вопрос о сокращении военной помощи Украине, поскольку главная цель партии и поддерживающей ее элиты – подготовиться к президентским выборам 2024 года.