https://crimea.ria.ru/20221118/kakie-produkty-perestali-dorozhat-v-krymu-1125415701.html

Какие продукты перестали дорожать в Крыму

Какие продукты перестали дорожать в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Какие продукты перестали дорожать в Крыму

В Крыму третий месяц подряд снижается уровень годовой инфляции, в частности, замедлились цены на мясо и молочные продукты, сообщили в региональном отделении... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T07:24

2022-11-18T07:24

2022-11-18T07:24

крым

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму третий месяц подряд снижается уровень годовой инфляции, в частности, замедлились цены на мясо и молочные продукты, сообщили в региональном отделении Банка России.По данным регулятора, благодаря росту производства внутри страны снизились годовые темпы прироста цен на свинину и говядину. Также замедлился рост цен на молоко, творог, сметану и йогурт. При этом подешевело мясо птицы.Этому способствовало сокращение расходов на корма для животных и птицы, в том числе из-за снижения цен на зерно. Существенной помощью для производителей мясомолочной продукции также выступают государственные меры поддержки отрасли и льготные программы кредитования."На рынке мебели в регионе также сохраняется тенденция замедления роста цен. В основном благодаря сокращению затрат производителей на древесину, цены на которую снижаются из-за роста предложения внутри страны – экспорт сырья сейчас ограничен. Дополнительное влияние оказывает сдержанный потребительский спрос", - добавили в ЦБ.

https://crimea.ria.ru/20221104/kak-izmenyatsya-tseny-na-alkogol-po-parallelnomu-importu--prognoz-1125229621.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, экономика