https://crimea.ria.ru/20221118/kakie-produkty-perestali-dorozhat-v-krymu-1125415701.html
Какие продукты перестали дорожать в Крыму
Какие продукты перестали дорожать в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Какие продукты перестали дорожать в Крыму
В Крыму третий месяц подряд снижается уровень годовой инфляции, в частности, замедлились цены на мясо и молочные продукты, сообщили в региональном отделении... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T07:24
2022-11-18T07:24
2022-11-18T07:24
крым
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878493_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b53957817459095698e5c4dc238978bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму третий месяц подряд снижается уровень годовой инфляции, в частности, замедлились цены на мясо и молочные продукты, сообщили в региональном отделении Банка России.По данным регулятора, благодаря росту производства внутри страны снизились годовые темпы прироста цен на свинину и говядину. Также замедлился рост цен на молоко, творог, сметану и йогурт. При этом подешевело мясо птицы.Этому способствовало сокращение расходов на корма для животных и птицы, в том числе из-за снижения цен на зерно. Существенной помощью для производителей мясомолочной продукции также выступают государственные меры поддержки отрасли и льготные программы кредитования."На рынке мебели в регионе также сохраняется тенденция замедления роста цен. В основном благодаря сокращению затрат производителей на древесину, цены на которую снижаются из-за роста предложения внутри страны – экспорт сырья сейчас ограничен. Дополнительное влияние оказывает сдержанный потребительский спрос", - добавили в ЦБ.
https://crimea.ria.ru/20221104/kak-izmenyatsya-tseny-na-alkogol-po-parallelnomu-importu--prognoz-1125229621.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878493_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6239d941a90459d9e2a4055d75ebd414.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, экономика
Какие продукты перестали дорожать в Крыму
ЦБ: в Крыму замедлился рост цен на говядину, свинину и "молочку"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму третий месяц подряд снижается уровень годовой инфляции, в частности, замедлились цены на мясо и молочные продукты, сообщили в региональном отделении Банка России.
"Уровень годовой инфляции в Республике Крым снижается третий месяц подряд. В октябре он составил 13,2% после почти 14% в сентябре. Причинами такой динамики стали расширение предложения некоторых товаров, снижение расходов производителей и охлаждение потребительского спроса", - говорится в пресс-релизе.
По данным регулятора, благодаря росту производства внутри страны снизились годовые темпы прироста цен на свинину и говядину. Также замедлился рост цен на молоко, творог, сметану и йогурт. При этом подешевело мясо птицы.
Этому способствовало сокращение расходов на корма для животных и птицы, в том числе из-за снижения цен на зерно. Существенной помощью для производителей мясомолочной продукции также выступают государственные меры поддержки отрасли и льготные программы кредитования.
"На рынке мебели в регионе также сохраняется тенденция замедления роста цен. В основном благодаря сокращению затрат производителей на древесину, цены на которую снижаются из-за роста предложения внутри страны – экспорт сырья сейчас ограничен. Дополнительное влияние оказывает сдержанный потребительский спрос", - добавили в ЦБ.