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Какие продукты перестали дорожать в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Какие продукты перестали дорожать в Крыму
Какие продукты перестали дорожать в Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Какие продукты перестали дорожать в Крыму
В Крыму третий месяц подряд снижается уровень годовой инфляции, в частности, замедлились цены на мясо и молочные продукты, сообщили в региональном отделении... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T07:24
2022-11-18T07:24
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму третий месяц подряд снижается уровень годовой инфляции, в частности, замедлились цены на мясо и молочные продукты, сообщили в региональном отделении Банка России.По данным регулятора, благодаря росту производства внутри страны снизились годовые темпы прироста цен на свинину и говядину. Также замедлился рост цен на молоко, творог, сметану и йогурт. При этом подешевело мясо птицы.Этому способствовало сокращение расходов на корма для животных и птицы, в том числе из-за снижения цен на зерно. Существенной помощью для производителей мясомолочной продукции также выступают государственные меры поддержки отрасли и льготные программы кредитования."На рынке мебели в регионе также сохраняется тенденция замедления роста цен. В основном благодаря сокращению затрат производителей на древесину, цены на которую снижаются из-за роста предложения внутри страны – экспорт сырья сейчас ограничен. Дополнительное влияние оказывает сдержанный потребительский спрос", - добавили в ЦБ.
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крым, общество, экономика
Какие продукты перестали дорожать в Крыму

ЦБ: в Крыму замедлился рост цен на говядину, свинину и "молочку"

07:24 18.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПродажа мяса на рынке
Продажа мяса на рынке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму третий месяц подряд снижается уровень годовой инфляции, в частности, замедлились цены на мясо и молочные продукты, сообщили в региональном отделении Банка России.
"Уровень годовой инфляции в Республике Крым снижается третий месяц подряд. В октябре он составил 13,2% после почти 14% в сентябре. Причинами такой динамики стали расширение предложения некоторых товаров, снижение расходов производителей и охлаждение потребительского спроса", - говорится в пресс-релизе.
По данным регулятора, благодаря росту производства внутри страны снизились годовые темпы прироста цен на свинину и говядину. Также замедлился рост цен на молоко, творог, сметану и йогурт. При этом подешевело мясо птицы.
Этому способствовало сокращение расходов на корма для животных и птицы, в том числе из-за снижения цен на зерно. Существенной помощью для производителей мясомолочной продукции также выступают государственные меры поддержки отрасли и льготные программы кредитования.
"На рынке мебели в регионе также сохраняется тенденция замедления роста цен. В основном благодаря сокращению затрат производителей на древесину, цены на которую снижаются из-за роста предложения внутри страны – экспорт сырья сейчас ограничен. Дополнительное влияние оказывает сдержанный потребительский спрос", - добавили в ЦБ.
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