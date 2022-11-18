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Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи
Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи
Два человека пострадали в результате аварии в Керчи, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T08:19
2022-11-18T08:19
2022-11-18T08:19
происшествия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате аварии в Керчи, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. ДТП произошло накануне вечером на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на женщин 65 и 52 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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происшествия, керчь
Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи
В Керчи двоих пешеходов сбили на переходе, они а больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате аварии в Керчи, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло накануне вечером на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на женщин 65 и 52 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате аварии пешеходы с полученными телесными повреждениями доставлены в ближайшее медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.