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Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи
Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи
Два человека пострадали в результате аварии в Керчи, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T08:19
2022-11-18T08:19
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате аварии в Керчи, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. ДТП произошло накануне вечером на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на женщин 65 и 52 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, керчь
Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи

В Керчи двоих пешеходов сбили на переходе, они а больнице

08:19 18.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате аварии в Керчи, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло накануне вечером на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на женщин 65 и 52 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате аварии пешеходы с полученными телесными повреждениями доставлены в ближайшее медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
 
ПроисшествияКерчь
 
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