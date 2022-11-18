https://crimea.ria.ru/20221118/dvoikh-peshekhodov-sbili-na-perekhode-v-kerchi-1125426207.html

Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи

Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи

Два человека пострадали в результате аварии в Керчи, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T08:19

2022-11-18T08:19

2022-11-18T08:19

происшествия

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121402620_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_4b5ea3fbec7fbef05db4fbf2d7bda2ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате аварии в Керчи, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. ДТП произошло накануне вечером на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на женщин 65 и 52 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, керчь