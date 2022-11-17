https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-udarili-po-zhilomu-rayonu-v-lnr-est-pogibshie-1125423101.html

ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие

ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022

ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие

Два мирных жителя погибли в результате обстрела жилого массива в городе Стаханов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T18:03

2022-11-17T18:03

2022-11-17T18:13

луганская народная республика (лнр)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате обстрела жилого массива в городе Стаханов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале."Под варварским обстрелом оказались мирные люди: пострадали многоквартирные дома, погибло два человека, еще трое – ранены. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", – написал глава республики.По данным администрации города, обстрел велся из РСЗО HIMARS. "Мужчина 1950 г.р. скончался на месте, женщина 1951 г.р. умерла в машине скорой по дороге в больницу. Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу", - сказано в сообщении администрации Стаханова в Telegram-канале.Аварийно-спасательные службы продолжают работать на месте обстрела – разбирают завалы и ищут людей.

https://crimea.ria.ru/20221117/vlasti-lnr-otvetili-na-vopros-ob-evakuatsii-naseleniya-1125416899.html

https://crimea.ria.ru/20221117/ataka-na-lnr-sorvana-brigada-vsu-otkazalas-podchinyatsya-komandovaniyu-1125417563.html

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луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, происшествия, леонид пасечник