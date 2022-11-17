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ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие
ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022
ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие
Два мирных жителя погибли в результате обстрела жилого массива в городе Стаханов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T18:03
2022-11-17T18:13
луганская народная республика (лнр)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате обстрела жилого массива в городе Стаханов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале."Под варварским обстрелом оказались мирные люди: пострадали многоквартирные дома, погибло два человека, еще трое – ранены. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", – написал глава республики.По данным администрации города, обстрел велся из РСЗО HIMARS. "Мужчина 1950 г.р. скончался на месте, женщина 1951 г.р. умерла в машине скорой по дороге в больницу. Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу", - сказано в сообщении администрации Стаханова в Telegram-канале.Аварийно-спасательные службы продолжают работать на месте обстрела – разбирают завалы и ищут людей.
https://crimea.ria.ru/20221117/vlasti-lnr-otvetili-na-vopros-ob-evakuatsii-naseleniya-1125416899.html
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, происшествия, леонид пасечник
ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие

Пасечник: два человека погибли и трое ранены после удара ВСУ по Стаханову в ЛНР

18:03 17.11.2022 (обновлено: 18:13 17.11.2022)
 
© Telegram главы представительства ЛНР в Москве Родиона МирошникаФиксация последствий обстрела в ЛНР. Архивное фото
Фиксация последствий обстрела в ЛНР. Архивное фото
© Telegram главы представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате обстрела жилого массива в городе Стаханов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
"Под варварским обстрелом оказались мирные люди: пострадали многоквартирные дома, погибло два человека, еще трое – ранены. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", – написал глава республики.
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По данным администрации города, обстрел велся из РСЗО HIMARS.
"Мужчина 1950 г.р. скончался на месте, женщина 1951 г.р. умерла в машине скорой по дороге в больницу. Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу", - сказано в сообщении администрации Стаханова в Telegram-канале.
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