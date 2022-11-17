https://crimea.ria.ru/20221117/v-mid-rf-prokommentirovali-prinyatie-rezolyutsii-oon-po-krymu-1125418520.html
В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму
В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму
Украинский проект резолюции по правам человека в Крыму, принятый накануне Третьим комитетом Генассамблеи ООН, носит ангажированный и тенденциозный характер, ее... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T16:12
2022-11-17T16:12
2022-11-17T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинский проект резолюции по правам человека в Крыму, принятый накануне Третьим комитетом Генассамблеи ООН, носит ангажированный и тенденциозный характер, ее содержание выходит далеко за рамки правозащитной проблематики. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.16 ноября Третий комитет 77-й сессии ГА ООН по инициативе Украины принял резолюцию о ситуации с правами человека в Республике Крым и Севастополе. В поддержку документа проголосовали 78 государств, против высказались 14 стран, 79 воздержались.По словам дипломата, обращают на себя внимание "цинизм и беспринципность" авторов резолюции, которые "обвинят Россию в тех нарушениях, которые киевский режим совершал в отношении жителей полуострова, когда Крым был частью Украины, и совершает сейчас в отношении собственного населения".Представитель МИД РФ отметил, что ни западные покровители Киева, ни правозащитные механизмы ООН ни разу за восемь лет с момента воссоединения Крыма с Россией не выступили с осуждением противоправных и негуманных действий украинских властей, которые ввели водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и гуманитарную блокаду полуострова.При этом принятие резолюции произошло на фоне заговора молчания со стороны международного сообщества и международных правозащитных структур касательно теракта на Крымском мосту, организованного киевским режимом и осуществленного 8 октября.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-sovfede-poyasnili-pochemu-rezolyutsiya-oon-o-reparatsiyakh-nichtozhna-1125373109.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, крым, политика
В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму
МИД России: резолюция ГА ООН по Крыму носит ангажированный и тенденциозный характер
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинский проект резолюции по правам человека в Крыму, принятый накануне Третьим комитетом Генассамблеи ООН, носит ангажированный и тенденциозный характер, ее содержание выходит далеко за рамки правозащитной проблематики. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
16 ноября Третий комитет 77-й сессии ГА ООН по инициативе Украины принял резолюцию о ситуации с правами человека в Республике Крым и Севастополе. В поддержку документа проголосовали 78 государств, против высказались 14 стран, 79 воздержались.
"Вызывает сожаление, что благородное дело защиты прав человека киевский режим неблаговидно использует для подтверждения необоснованных политических и территориальных притязаний на Крым. Резолюция ожидаемо носит ангажированный и тенденциозный характер. Ее содержание выходит далеко за рамки как правозащитной проблематики, так и полномочий Третьего комитета ГА ООН", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.
По словам дипломата, обращают на себя внимание "цинизм и беспринципность" авторов резолюции, которые "обвинят Россию в тех нарушениях, которые киевский режим совершал в отношении жителей полуострова, когда Крым был частью Украины, и совершает сейчас в отношении собственного населения".
"Это касается невыполнения своих обязательств в рамках международных договоров, попрание и ущемление прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, преследования журналистов, а также блокирования сайтов, транслирующих точку зрения, отличную от линии Киева", - уточнил Нечаев.
Представитель МИД РФ отметил, что ни западные покровители Киева, ни правозащитные механизмы ООН ни разу за восемь лет с момента воссоединения Крыма с Россией не выступили с осуждением противоправных и негуманных действий украинских властей, которые ввели водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и гуманитарную блокаду полуострова.
При этом принятие резолюции произошло на фоне заговора молчания со стороны международного сообщества и международных правозащитных структур касательно теракта на Крымском мосту, организованного киевским режимом и осуществленного 8 октября.