https://crimea.ria.ru/20221117/v-mid-rf-prokommentirovali-prinyatie-rezolyutsii-oon-po-krymu-1125418520.html

В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму

В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму

Украинский проект резолюции по правам человека в Крыму, принятый накануне Третьим комитетом Генассамблеи ООН, носит ангажированный и тенденциозный характер, ее... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T16:12

2022-11-17T16:12

2022-11-17T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинский проект резолюции по правам человека в Крыму, принятый накануне Третьим комитетом Генассамблеи ООН, носит ангажированный и тенденциозный характер, ее содержание выходит далеко за рамки правозащитной проблематики. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.16 ноября Третий комитет 77-й сессии ГА ООН по инициативе Украины принял резолюцию о ситуации с правами человека в Республике Крым и Севастополе. В поддержку документа проголосовали 78 государств, против высказались 14 стран, 79 воздержались.По словам дипломата, обращают на себя внимание "цинизм и беспринципность" авторов резолюции, которые "обвинят Россию в тех нарушениях, которые киевский режим совершал в отношении жителей полуострова, когда Крым был частью Украины, и совершает сейчас в отношении собственного населения".Представитель МИД РФ отметил, что ни западные покровители Киева, ни правозащитные механизмы ООН ни разу за восемь лет с момента воссоединения Крыма с Россией не выступили с осуждением противоправных и негуманных действий украинских властей, которые ввели водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и гуманитарную блокаду полуострова.При этом принятие резолюции произошло на фоне заговора молчания со стороны международного сообщества и международных правозащитных структур касательно теракта на Крымском мосту, организованного киевским режимом и осуществленного 8 октября.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-sovfede-poyasnili-pochemu-rezolyutsiya-oon-o-reparatsiyakh-nichtozhna-1125373109.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, крым, политика