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ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине
ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине - РИА Новости Крым, 16.11.2022
ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50 и две артиллерийские системы М777 производства США в ходе... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T13:15
2022-11-16T13:15
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50 и две артиллерийские системы М777 производства США в ходе специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Артемовка ЛНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области.Также средства ПВО за сутки уничтожили три беспилотника в Херсонской области, ДНР и ЛНР и перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221109/ssha-kontroliruyut-lish-desyatuyu-chast-oruzhiya-postavlyaemogo-kievu--mid-1125301029.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине

ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию и две гаубицы М777 на Украине

13:15 16.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50 и две артиллерийские системы М777 производства США в ходе специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777, производства США", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Артемовка ЛНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области.
Также средства ПВО за сутки уничтожили три беспилотника в Херсонской области, ДНР и ЛНР и перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в Херсонской области.
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