https://crimea.ria.ru/20221116/vs-rf-unichtozhili-amerikanskuyu-voennuyu-tekhniku-na-ukraine-1125396266.html

ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине

ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине - РИА Новости Крым, 16.11.2022

ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50 и две артиллерийские системы М777 производства США в ходе... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T13:15

2022-11-16T13:15

2022-11-16T13:15

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50 и две артиллерийские системы М777 производства США в ходе специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Артемовка ЛНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области.Также средства ПВО за сутки уничтожили три беспилотника в Херсонской области, ДНР и ЛНР и перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221109/ssha-kontroliruyut-lish-desyatuyu-chast-oruzhiya-postavlyaemogo-kievu--mid-1125301029.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)