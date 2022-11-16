https://crimea.ria.ru/20221116/posledniy-teplyy-den-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1125381918.html
Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду
Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду на полуострове сохранится сухая относительно теплая погода. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T00:01
2022-11-16T00:01
2022-11-16T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В среду на полуострове сохранится сухая относительно теплая погода. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судке и Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.До 17 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 18 числа анонсировано понижение температур до минусовых значений и штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html
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крымская погода, крым, общество
Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду
Прогноз погоды для Крыма на среду, 16 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В среду на полуострове сохранится сухая относительно теплая погода. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +8, днем +10…+15, в горах +4…+9", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судке и Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.
До 17 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 18 числа анонсировано понижение температур до минусовых значений и штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра.