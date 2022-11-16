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Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду
Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду на полуострове сохранится сухая относительно теплая погода. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T00:01
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крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В среду на полуострове сохранится сухая относительно теплая погода. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судке и Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.До 17 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 18 числа анонсировано понижение температур до минусовых значений и штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды для Крыма на среду, 16 ноября

00:01 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В среду на полуострове сохранится сухая относительно теплая погода. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +8, днем +10…+15, в горах +4…+9", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судке и Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.
До 17 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 18 числа анонсировано понижение температур до минусовых значений и штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра.
Пожилая женщина во время апрельского снегопада в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:16
На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки
 
Крымская погодаКрымОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
23:23В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице
22:56Минобороны назвало провокацией заявление о "российских" ракетах в Польше
22:09Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший
22:05Главные события и заявления дня: 15 ноября
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21:59Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить
21:23Ставка на выручку: в Севастополе девушка обчистила кассу кафе
21:18"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых
21:01В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны
20:45Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле
20:36Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино
20:29"Формула мира" Зеленского абсолютно неприемлема — сенатор
20:13"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов
19:57В чем риски для Крыма после отвода российских войск из Херсона
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19:10Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн
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