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Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе
Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе
В Анапе ликвидирован злоумышленник, который оказал вооруженное сопротивление при задержании и ранил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T12:47
2022-11-15T12:47
анапа
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Анапе ликвидирован злоумышленник, который оказал вооруженное сопротивление при задержании и ранил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу.Отмечается, что инцидент произошел накануне ночью."В городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель. Гражданин оказывал вооруженное сопротивление, и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение", — говорится в сообщении.Уточняется, что сегодня раненые правоохранители прооперированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести."Начальник ОМВД России по Анапе полковник полиции Андрей Платонов посетил в больнице раненых вчера в Цибанобалке правоохранителей. Все пострадавшие полицейские перенесли операции, сейчас переведены из реанимации в отделение травматологии", — уточнили в пресс-службе ведомства.
https://crimea.ria.ru/20220917/zhitel-alushty-strelyal-v-politseyskikh-iz-travmaticheskogo-pistoleta-1124537051.html
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анапа, происшествия
Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе

В Анапе во время штурма ликвидирован злоумышленник, стрелявший в полицейских

12:47 15.11.2022
 
© Отдел ОМВД РФ по городу АнапаШтурм, в результате которого был ликвидирован злоумышленник в Анапе
Штурм, в результате которого был ликвидирован злоумышленник в Анапе
© Отдел ОМВД РФ по городу Анапа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Анапе ликвидирован злоумышленник, который оказал вооруженное сопротивление при задержании и ранил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу.
Отмечается, что инцидент произошел накануне ночью.
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Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
"В городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель. Гражданин оказывал вооруженное сопротивление, и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сегодня раненые правоохранители прооперированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
"Начальник ОМВД России по Анапе полковник полиции Андрей Платонов посетил в больнице раненых вчера в Цибанобалке правоохранителей. Все пострадавшие полицейские перенесли операции, сейчас переведены из реанимации в отделение травматологии", — уточнили в пресс-службе ведомства.
 
АнапаПроисшествия
 
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