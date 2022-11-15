https://crimea.ria.ru/20221115/okazal-soprotivlenie-i-rasstrelyal-politseyskikh-podrobnosti-chp-v-anape-1125375135.html

Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе

Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе

В Анапе ликвидирован злоумышленник, который оказал вооруженное сопротивление при задержании и ранил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T12:47

2022-11-15T12:47

2022-11-15T12:47

анапа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125375014_0:0:994:559_1920x0_80_0_0_d009eca3b15669f16b55bb4888268c37.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Анапе ликвидирован злоумышленник, который оказал вооруженное сопротивление при задержании и ранил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу.Отмечается, что инцидент произошел накануне ночью."В городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель. Гражданин оказывал вооруженное сопротивление, и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение", — говорится в сообщении.Уточняется, что сегодня раненые правоохранители прооперированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести."Начальник ОМВД России по Анапе полковник полиции Андрей Платонов посетил в больнице раненых вчера в Цибанобалке правоохранителей. Все пострадавшие полицейские перенесли операции, сейчас переведены из реанимации в отделение травматологии", — уточнили в пресс-службе ведомства.

https://crimea.ria.ru/20220917/zhitel-alushty-strelyal-v-politseyskikh-iz-travmaticheskogo-pistoleta-1124537051.html

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, происшествия