https://crimea.ria.ru/20221114/svyshe-40-mlrd-rubley-napravyat-na-proizvodstvo-aviadvigateley-v-rf-1125362283.html

Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ

Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ

В России расширят производство авиадвигателей для отечественных самолетов, на эти цели выделяется свыше 44 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T15:37

2022-11-14T15:37

2022-11-14T15:37

михаил мишустин

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В России расширят производство авиадвигателей для отечественных самолетов, на эти цели выделяется свыше 44 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Мишустин обозначил также четкие задачи и указал на соблюдение сроков выпуска конкретных двигателей.Мишустин обозначил также четкие задачи и призвал соблюдать сроки выпуска продукции. Он поручил вице-премьеру Денису Мантурову держать этот вопрос на личном контроле.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика