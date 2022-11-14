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Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ
Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ
В России расширят производство авиадвигателей для отечественных самолетов, на эти цели выделяется свыше 44 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T15:37
2022-11-14T15:37
михаил мишустин
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В России расширят производство авиадвигателей для отечественных самолетов, на эти цели выделяется свыше 44 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Мишустин обозначил также четкие задачи и указал на соблюдение сроков выпуска конкретных двигателей.Мишустин обозначил также четкие задачи и призвал соблюдать сроки выпуска продукции. Он поручил вице-премьеру Денису Мантурову держать этот вопрос на личном контроле.
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, экономика
Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ

Мишустин: в РФ на производство авиадвигателей направят свыше 44 млрд рублей

15:37 14.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗавод "Авиастар-СП" в Ульяновске
Завод Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В России расширят производство авиадвигателей для отечественных самолетов, на эти цели выделяется свыше 44 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели "Объединенная двигателестроительная корпорация" сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств", — заявил он.
Мишустин обозначил также четкие задачи и указал на соблюдение сроков выпуска конкретных двигателей.
Мишустин обозначил также четкие задачи и призвал соблюдать сроки выпуска продукции. Он поручил вице-премьеру Денису Мантурову держать этот вопрос на личном контроле.
 
Михаил МишустинЭкономика
 
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