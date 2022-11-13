Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221113/pri-vzryve-v-stambule-pogibli-chetyre-cheloveka-1125353520.html
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 13.11.2022
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека
В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, еще 38 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликая. РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T18:05
2022-11-13T18:05
турция
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0d/1125353407_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a228dd8d21730a02eabd09dbd29180ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, еще 38 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликая.Как сообщалось, в воскресенье около 16:20 на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что в результате случившегося есть погибшие и раненые. По данным источника РИА Новости, правоохранители рассматривают версию теракта.
https://crimea.ria.ru/20221113/politsiya-turtsii-rassmatrivaet-versiyu-terakta-posle-vzryva-v-stambule-1125352826.html
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
2022-11-13T18:05
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0d/1125353407_94:0:1534:1080_1920x0_80_0_0_b76f86e294a39584cb71ee45f4f74ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, происшествия
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека

Четыре человека погибли, 38 получили ранения в результате взрыва в Стамбуле

18:05 13.11.2022
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, еще 38 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликая.
"По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, 38 человек получили ранения. Нашим раненым оказана медицинская помощь", — заявил он.
Сотрудники службы безопасности Турции - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
17:24
Полиция Турции рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
Как сообщалось, в воскресенье около 16:20 на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что в результате случившегося есть погибшие и раненые. По данным источника РИА Новости, правоохранители рассматривают версию теракта.
ТурцияПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога
18:05При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека 0:53
17:47В Крым идет снег
17:24Полиция Турции рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
16:51В центре Стамбула прогремел взрыв: есть погибшие
16:22Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК
16:04Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР
15:51Власти объяснили исчезновение флага России с главной площади Мелитополя
15:36ВКС России уничтожили украинский арсенал в Черкасской области
15:21ВС РФ отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении
15:07ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении
14:56Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе
14:36Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин
13:55Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти
13:29Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани
13:14Больше 30 улиц Симферополя на два дня останутся без света
12:45В России работают над увеличением площади поражения ТОС "Солнцепек"
12:08На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор
11:46Керченская паромная переправа: ситуация на 13 ноября
11:28По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния