https://crimea.ria.ru/20221113/pri-vzryve-v-stambule-pogibli-chetyre-cheloveka-1125353520.html
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 13.11.2022
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека
В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, еще 38 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликая. РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T18:05
2022-11-13T18:05
2022-11-13T18:05
турция
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, еще 38 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликая.Как сообщалось, в воскресенье около 16:20 на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что в результате случившегося есть погибшие и раненые. По данным источника РИА Новости, правоохранители рассматривают версию теракта.
https://crimea.ria.ru/20221113/politsiya-turtsii-rassmatrivaet-versiyu-terakta-posle-vzryva-v-stambule-1125352826.html
турция
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Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
2022-11-13T18:05
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PT0M53S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, происшествия
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека
Четыре человека погибли, 38 получили ранения в результате взрыва в Стамбуле