https://crimea.ria.ru/20221113/pri-vzryve-v-stambule-pogibli-chetyre-cheloveka-1125353520.html

При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека

При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 13.11.2022

При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека

В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, еще 38 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликая. РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T18:05

2022-11-13T18:05

2022-11-13T18:05

турция

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, еще 38 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликая.Как сообщалось, в воскресенье около 16:20 на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что в результате случившегося есть погибшие и раненые. По данным источника РИА Новости, правоохранители рассматривают версию теракта.

https://crimea.ria.ru/20221113/politsiya-turtsii-rassmatrivaet-versiyu-terakta-posle-vzryva-v-stambule-1125352826.html

турция

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Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула 2022-11-13T18:05 true PT0M53S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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турция, происшествия