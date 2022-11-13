https://crimea.ria.ru/20221113/bolshe-30-ulits-simferopolya-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-sveta-1125349867.html

Больше 30 улиц Симферополя на два дня останутся без света

Больше 30 улиц Симферополя на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Больше 30 улиц Симферополя на два дня останутся без света

Более 30 улиц Симферополя два дня подряд будут отключены от электроснабжения из-за проведения капитального ремонта на воздушных линиях электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T13:14

2022-11-13T13:14

2022-11-13T13:14

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Симферополя два дня подряд будут отключены от электроснабжения из-за проведения капитального ремонта на воздушных линиях электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".Так, 14 и 15 ноября с 8 часов утра до 16.00 электричества не будет по адресам: ул. Донская, 34-54 (чет), 25-47а (нечет); ул. Дорожная, 68а-106 (чет), 51-103 (нечет); пер. Коллективный, 2-6 (чет); ул. Куйбышева, 42-140/67 (чет), 67-141 (нечет); ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет); ул. Общественная, 44-82 (чет), 33-85 (нечет); ул. Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет); пер. Стрелковый, 2-26 (чет), 1-21/123 (нечет); пер. Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет); ул. Чонгарская, 34-64 (чет), 49-79 (нечет); ул. Кечкеметская, 2-46 (чет), 45-67 (нечет); ул. Луговая, 6; ул. Глинки, 16-58 (чет), 9-49 (нечет); ул. Зуйская, 44-46 (чет), 47-51 (нечет); ул. Острякова, 38-44 (чет), 29-41 (нечет); ул. Симеизская, 6-38 (чет), 1 по ГП; ул. Бородина, 53; ул. Садовая, 110; ул. Смольная, 1-11 (нечет); пер. Трамвайный, 19; ул. Киевская, 105-113/1 (нечет); ул. Троллейбусная, 5-19 (нечет); ул. Февральская, 16-18 (чет); пер. Февральский, 8-18 (чет); ул. Аллейная, 2-30/21 (чет), 3-31 (нечет); пер. Городской, 2-14 (чет), 1-15 (нечет); ул. Авиационная, 6-68 (чет); ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет); ул. Загородная, 19; ул. Металлистов, 2-34 (чет), 1-37 (нечет); ул. Зеленая, 2-6 (чет), 1-5 (нечет); ул. Лунная, 1, 6 , 9в, 11, 17; проезд Земляничный, 3.

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симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество