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Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество
Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество
Полиция Севастополя расследует уголовное дело о мошенничествах на сумму более 800 тысяч рублей, подозреваемый в восьми эпизодах хищения денежных средств... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T10:29
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севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя расследует уголовное дело о мошенничествах на сумму более 800 тысяч рублей, подозреваемый в восьми эпизодах хищения денежных средств задержан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.По данным ведомства, 43-летний индивидуальный предприниматель предлагал своим знакомым и просто случайным клиентам приобрести бытовую и компьютерную технику, строительные материалы и предметы обихода по закупочным ценам с доставкой из-за границы.Поняв, что стали жертвами мошенничества, потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. По предварительным данным, от его действий пострадали пятеро местных жителей, которым причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-i-na-kubani-moshenniki-ukrali-so-schetov-umershikh-60-mln-rubley-1125322714.html
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севастополь, происшествия
Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество

Севастополец попался на серийном мошенничестве на 800 тысяч рублей

10:29 12.11.2022 (обновлено: 10:31 12.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя расследует уголовное дело о мошенничествах на сумму более 800 тысяч рублей, подозреваемый в восьми эпизодах хищения денежных средств задержан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
По данным ведомства, 43-летний индивидуальный предприниматель предлагал своим знакомым и просто случайным клиентам приобрести бытовую и компьютерную технику, строительные материалы и предметы обихода по закупочным ценам с доставкой из-за границы.
"Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства он не будет, бизнесмен убеждал потерпевших в собственной благонадежности и предлагал внести предоплату за приобретаемый товар. Введенные в заблуждение, жители Севастополя перечисляли или передавали лично от 40 до 350 тысяч рублей. Получив деньги, аферист тратил их на выплату зарплаты работникам своей фирмы и личные нужды", - говорится в сообщении ведомства.
Поняв, что стали жертвами мошенничества, потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. По предварительным данным, от его действий пострадали пятеро местных жителей, которым причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Сотрудник вневедомственной охраны во время учений. - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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