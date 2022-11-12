https://crimea.ria.ru/20221112/vosem-epizodov-v-sevastopole-rassleduyut-seriynoe-moshennichestvo-1125341840.html

Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество

Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество

Полиция Севастополя расследует уголовное дело о мошенничествах на сумму более 800 тысяч рублей, подозреваемый в восьми эпизодах хищения денежных средств... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T10:29

2022-11-12T10:29

2022-11-12T10:31

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя расследует уголовное дело о мошенничествах на сумму более 800 тысяч рублей, подозреваемый в восьми эпизодах хищения денежных средств задержан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.По данным ведомства, 43-летний индивидуальный предприниматель предлагал своим знакомым и просто случайным клиентам приобрести бытовую и компьютерную технику, строительные материалы и предметы обихода по закупочным ценам с доставкой из-за границы.Поняв, что стали жертвами мошенничества, потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. По предварительным данным, от его действий пострадали пятеро местных жителей, которым причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-i-na-kubani-moshenniki-ukrali-so-schetov-umershikh-60-mln-rubley-1125322714.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия