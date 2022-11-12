https://crimea.ria.ru/20221112/resheniya-ne-bylo-na-khersonschine-oprovergli-soobschenie-o-perenose-stolitsy-1125346805.html

Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы

Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы

Официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, органы власти находятся в Геническе временно. Об этом со ссылкой на администрацию... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T22:17

2022-11-12T22:17

2022-11-12T22:17

херсонская область

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, органы власти находятся в Геническе временно. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.Ранее в субботу пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин сообщил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Местные власти же заявили, что "в Геническе временно находятся ведомства администрации региона", а сам Фомин на момент заявления "не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений".9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, новые регионы россии