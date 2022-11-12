https://crimea.ria.ru/20221112/resheniya-ne-bylo-na-khersonschine-oprovergli-soobschenie-o-perenose-stolitsy-1125346805.html
Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы
Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы
Официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, органы власти находятся в Геническе временно. Об этом со ссылкой на администрацию... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T22:17
2022-11-12T22:17
2022-11-12T22:17
херсонская область
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, органы власти находятся в Геническе временно. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.Ранее в субботу пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин сообщил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Местные власти же заявили, что "в Геническе временно находятся ведомства администрации региона", а сам Фомин на момент заявления "не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений".9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, общество, новые регионы россии
Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы
Власти Херсонской области опровергли сообщение о переносе столицы в Геническ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, органы власти находятся в Геническе временно. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.
Ранее в субботу пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин сообщил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Местные власти же заявили, что "в Геническе временно находятся ведомства администрации региона", а сам Фомин на момент заявления "не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений".
"Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона", — говорится в сообщении.
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.