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Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы
Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы
Официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, органы власти находятся в Геническе временно. Об этом со ссылкой на администрацию... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T22:17
2022-11-12T22:17
херсонская область
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, органы власти находятся в Геническе временно. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.Ранее в субботу пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин сообщил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Местные власти же заявили, что "в Геническе временно находятся ведомства администрации региона", а сам Фомин на момент заявления "не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений".9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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херсонская область, общество, новые регионы россии
Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы

Власти Херсонской области опровергли сообщение о переносе столицы в Геническ

22:17 12.11.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, органы власти находятся в Геническе временно. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.
Ранее в субботу пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин сообщил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Местные власти же заявили, что "в Геническе временно находятся ведомства администрации региона", а сам Фомин на момент заявления "не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений".
"Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона", — говорится в сообщении.
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.
Херсонская областьОбществоНовые регионы России
 
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