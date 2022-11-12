Рейтинг@Mail.ru
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221112/medvedev-rossiya-poka-ne-ispolzovala-ves-svoy-arsenal-vsemu-svoe-vremya-1125344224.html
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
Россия пока не использовала весь свой военный арсенал при ударах по военным целям, всему свое время. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T16:06
2022-11-12T16:06
дмитрий медведев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124928070_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_58bfb0544182f081818e4ae54f8b6eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия пока не использовала весь свой военный арсенал при ударах по военным целям, всему свое время. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.По словам Медведева, "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", поэтому он решил о них напомнить.Также замруководителя Совбеза подчеркнул, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром."Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - отметил Медведев.Россия, в отличие от Киева, ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения."Это именно Россия защищает своих граждан. И именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - добавил он.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124928070_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_72c618410c81873e84b345cbec0efb62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, политика
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время

Медведев объяснил, почему Россия пока не использует весь свой военный арсенал

16:06 12.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия пока не использовала весь свой военный арсенал при ударах по военным целям, всему свое время. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", поэтому он решил о них напомнить.
"Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", - написал он.
Также замруководителя Совбеза подчеркнул, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром.
"Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - отметил Медведев.
Россия, в отличие от Киева, ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения.
"Это именно Россия защищает своих граждан. И именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - добавил он.
 
Дмитрий МедведевПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты
16:13Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области
16:06Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
15:31Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО
15:15ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и два склада ВСУ
14:50РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции
14:36Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
14:21Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого
13:33Запад во главе с США "нападает на Россию без ограничений" – Эрдоган
13:10В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали
13:06Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов
12:41В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок
12:13ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов
11:43Часть Крыма в субботу осталась без воды
11:21Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой
11:07COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября
10:29Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество
10:01"Така любовь!": Людмиле Гурченко — 87
09:46На Украине массовые отключения света: введены графики
09:25Власти Херсонской области назвали новую административную столицу
Лента новостейМолния