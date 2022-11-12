https://crimea.ria.ru/20221112/medvedev-rossiya-poka-ne-ispolzovala-ves-svoy-arsenal-vsemu-svoe-vremya-1125344224.html
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
Россия пока не использовала весь свой военный арсенал при ударах по военным целям, всему свое время. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T16:06
2022-11-12T16:06
2022-11-12T16:06
дмитрий медведев
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия пока не использовала весь свой военный арсенал при ударах по военным целям, всему свое время. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.По словам Медведева, "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", поэтому он решил о них напомнить.Также замруководителя Совбеза подчеркнул, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром."Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - отметил Медведев.Россия, в отличие от Киева, ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения."Это именно Россия защищает своих граждан. И именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - добавил он.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, политика
Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
Медведев объяснил, почему Россия пока не использует весь свой военный арсенал
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия пока не использовала весь свой военный арсенал при ударах по военным целям, всему свое время. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", поэтому он решил о них напомнить.
"Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", - написал он.
Также замруководителя Совбеза подчеркнул, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром.
"Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - отметил Медведев.
Россия, в отличие от Киева, ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения.
"Это именно Россия защищает своих граждан. И именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - добавил он.