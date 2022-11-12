https://crimea.ria.ru/20221112/medvedev-rossiya-poka-ne-ispolzovala-ves-svoy-arsenal-vsemu-svoe-vremya-1125344224.html

Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время

Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время

Россия пока не использовала весь свой военный арсенал при ударах по военным целям, всему свое время. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T16:06

2022-11-12T16:06

2022-11-12T16:06

дмитрий медведев

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия пока не использовала весь свой военный арсенал при ударах по военным целям, всему свое время. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.По словам Медведева, "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", поэтому он решил о них напомнить.Также замруководителя Совбеза подчеркнул, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром."Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - отметил Медведев.Россия, в отличие от Киева, ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения."Это именно Россия защищает своих граждан. И именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - добавил он.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, политика