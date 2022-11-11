https://crimea.ria.ru/20221111/sevastopolets-iz-za-nerazdelennoy-lyubvi-trizhdy-podzhigal-dom-chuzhoy-zheny-1125328266.html

Севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены

Севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в трех фактах умышленных поджогов частного домовладения. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T15:36

2022-11-11T15:36

2022-11-11T15:36

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в трех фактах умышленных поджогов частного домовладения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.По предварительным данным, в период с октября по ноябрь текущего года 50-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, грабеж и содержание притона, совершил три поджога одного и того же дома в Балаклаве. Каждый раз после поджога он скрывался, а жильцы оперативно ликвидировали возгорания.Возбуждено уголовное дело. За умышленное уничтожение имущества ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены экспертизы.Решением суда мужчина отправлен под стражу.

https://crimea.ria.ru/20220926/krymchanin-iz-revnosti-szheg-imuschestvo-podrugi-uscherb-sostavil-15-mln-rub-1124626387.html

https://crimea.ria.ru/20220609/goryachaya-mest-kerchanin-szheg-avtomobil-znakomogo-1123491156.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия