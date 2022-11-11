https://crimea.ria.ru/20221111/senator-otsenil-prizyv-amerikanskogo-generala-k-peregovoram-rf-i-ukrainy-1125326577.html

Сенатор оценил призыв американского генерала к переговорам РФ и Украины

Сенатор оценил призыв американского генерала к переговорам РФ и Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Сенатор оценил призыв американского генерала к переговорам РФ и Украины

Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленно, даже если США прикажут ему пойти на диалог с Россией. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T14:41

2022-11-11T14:41

2022-11-11T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленно, даже если США прикажут ему пойти на диалог с Россией. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя соответствующий призыв председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.Ранее Милли заявил, что при стабилизации линий фронта на Украине может появиться "окно возможностей" для переговоров об окончании конфликта, и призвал Москву и Киев им воспользоваться.Сенатор не верит в то, что США реально будут настаивать на переговорах, поскольку это будет свидетельством того, что у американцев "просто реально заканчиваются возможности оказывать Киеву помощь оружием и боеприпасами"."США, может быть, и будут призывать (к переговорам), но, думаю, они просто не понимают, какие силы сейчас разбужены на Украине. Я имею в виду Западную Украину, поляки имеют огромное влияние… Не думаю, что переговоры в данный момент актуальны", – подытожил Джабаров.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

https://crimea.ria.ru/20221108/senator-otvetil-na-usloviya-zelenskogo-dlya-peregovorov-s-rossiey-1125282635.html

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мнения, политика, российская федерация (россия, рф), украина, сша