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Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР
Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР
Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, а также сорвали наступление польских наемников в рядах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T13:43
2022-11-11T13:47
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, а также сорвали наступление польских наемников в рядах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", – сообщили в оборонном ведомстве.Отмечается, что на данном участке противник потерял около 90 боевиков.Провалом закончились попытки ВСУ наступать и на Купянском направлении, где три ротные тактические группы намеревались прорваться из районов Ягодного, Кисловки и Владимировки в Харьковской области."В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", – говорится в сообщении.Также ВС РФ пресекли все попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении, в районе поселка Сладкое в ДНР.В ведомстве добавили, что российской артиллерией при поддержке авиации и с применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ были остановлены на удалении 30 – 40 км от района переправ через Днепр. За минувшие два дня на отдельных участках в Херсонской области продвижение войск Украины не превысило 10 км, уточнили в Минобороны.Ранее в МО РФ заявили о завершении переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра.
https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-pytalis-sorvat-perebrosku-voysk-i-perevozku-zhiteley-cherez-dnepr-1125325355.html
https://crimea.ria.ru/20221103/rossiyskie-voennye-razbili-v-lnr-dve-roty-inostrannykh-naemnikov-1125227072.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях и пресекли наступление наемников - Минобороны

13:43 11.11.2022 (обновлено: 13:47 11.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, а также сорвали наступление польских наемников в рядах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", – сообщили в оборонном ведомстве.
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Отмечается, что на данном участке противник потерял около 90 боевиков.
Провалом закончились попытки ВСУ наступать и на Купянском направлении, где три ротные тактические группы намеревались прорваться из районов Ягодного, Кисловки и Владимировки в Харьковской области.
"В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", – говорится в сообщении.
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Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
Также ВС РФ пресекли все попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении, в районе поселка Сладкое в ДНР.
В ведомстве добавили, что российской артиллерией при поддержке авиации и с применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ были остановлены на удалении 30 – 40 км от района переправ через Днепр. За минувшие два дня на отдельных участках в Херсонской области продвижение войск Украины не превысило 10 км, уточнили в Минобороны.
Ранее в МО РФ заявили о завершении переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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