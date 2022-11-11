https://crimea.ria.ru/20221111/rossiyskie-voennye-sorvali-ataku-polskikh-naemnikov-v-lnr-1125325499.html

Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР

Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР

Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, а также сорвали наступление польских наемников в рядах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T13:43

2022-11-11T13:43

2022-11-11T13:47

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, а также сорвали наступление польских наемников в рядах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", – сообщили в оборонном ведомстве.Отмечается, что на данном участке противник потерял около 90 боевиков.Провалом закончились попытки ВСУ наступать и на Купянском направлении, где три ротные тактические группы намеревались прорваться из районов Ягодного, Кисловки и Владимировки в Харьковской области."В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", – говорится в сообщении.Также ВС РФ пресекли все попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении, в районе поселка Сладкое в ДНР.В ведомстве добавили, что российской артиллерией при поддержке авиации и с применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ были остановлены на удалении 30 – 40 км от района переправ через Днепр. За минувшие два дня на отдельных участках в Херсонской области продвижение войск Украины не превысило 10 км, уточнили в Минобороны.Ранее в МО РФ заявили о завершении переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра.

https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-pytalis-sorvat-perebrosku-voysk-i-perevozku-zhiteley-cherez-dnepr-1125325355.html

https://crimea.ria.ru/20221103/rossiyskie-voennye-razbili-v-lnr-dve-roty-inostrannykh-naemnikov-1125227072.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф