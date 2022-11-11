https://crimea.ria.ru/20221111/rosaviatsiya-prodlila-zapret-na-polety-v-krym-1125316608.html

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым

Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 21 ноября. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T09:14

2022-11-11T09:14

2022-11-11T09:14

крым

росавиация

аэропорт симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 21 ноября. Об этом сообщает Росавиация.Ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России работают штатно.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство в этом году выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20221026/turoperatory-rossii-mogut-obedinit-vnutrennie-i-mezhdunarodnye-perelety-1125094622.html

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крым, росавиация, аэропорт симферополь