https://crimea.ria.ru/20221111/rosaviatsiya-prodlila-zapret-na-polety-v-krym-1125316608.html
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 21 ноября. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T09:14
2022-11-11T09:14
2022-11-11T09:14
крым
росавиация
аэропорт симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 21 ноября. Об этом сообщает Росавиация.Ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России работают штатно.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство в этом году выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20221026/turoperatory-rossii-mogut-obedinit-vnutrennie-i-mezhdunarodnye-perelety-1125094622.html
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РИА Новости Крым
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крым, росавиация, аэропорт симферополь
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центра России продлен до 21 ноября. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 часов 21 ноября", - говорится в сообщении.
Ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России работают штатно.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство в этом году выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.