https://crimea.ria.ru/20221111/prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1125312932.html

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.11.2022

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погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +13…+15.В Ялте, Алуште сухо, переменная облачность, ночью +6…8, днем +11…13.В Евпатории ночью туманно, термометры покажут до 6 градусов тепла, днем туман рассеется, воздух прогреется до +14.В Феодосии, Судаке, Керчи тоже ожидаются ночные туманы, до +8, днем станет теплее - до +12 градусов. Осадков не прогнозируются.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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