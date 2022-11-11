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Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T00:01
2022-11-11T00:01
2022-11-11T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +13…+15.В Ялте, Алуште сухо, переменная облачность, ночью +6…8, днем +11…13.В Евпатории ночью туманно, термометры покажут до 6 градусов тепла, днем туман рассеется, воздух прогреется до +14.В Феодосии, Судаке, Керчи тоже ожидаются ночные туманы, до +8, днем станет теплее - до +12 градусов. Осадков не прогнозируются.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 11 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +9, днем +9…+14", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште сухо, переменная облачность, ночью +6…8, днем +11…13.
В Евпатории ночью туманно, термометры покажут до 6 градусов тепла, днем туман рассеется, воздух прогреется до +14.
В Феодосии, Судаке, Керчи тоже ожидаются ночные туманы, до +8, днем станет теплее - до +12 градусов. Осадков не прогнозируются.