https://crimea.ria.ru/20221110/vrach-perechislili-simptomy-trevozhnogo-kashlya-1125297212.html

Врач перечислили симптомы "тревожного" кашля

Врач перечислили симптомы "тревожного" кашля - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Врач перечислили симптомы "тревожного" кашля

Кашель — привычное и характерное явление для осени. Он имеет разные оттенки и характер, при этом некоторые признаки указывают на то, что необходимо... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T08:49

2022-11-10T08:49

2022-11-10T08:49

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Кашель — привычное и характерное явление для осени. Он имеет разные оттенки и характер, при этом некоторые признаки указывают на то, что необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Об этом предупредил заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. И. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.Он напомнил, что кашель, прежде всего, выполняет защитную роль, помогая очистить дыхательные пути от того, что в них может находиться — инородных тел, слизи, воспалительной жидкости и т.п.. При этом характер кашля определяется причиной, его вызвавшей. Он может быть острым, когда приступы продолжаются до 3 недель и хроническим, когда он продолжается более 4 недель.Острый кашель, как правило, вызывают вирусные инфекции, говорит врач. В отдельных случаях он возникает при попадании инородного тела в дыхательные пути или его причиной выступают тяжелые заболевания, например, острая сердечная недостаточность.Хронический кашель — это проявление длительного хронического заболевания легких. Например, хроническим можно считать постковидный кашель, кашель при абсцессах легких, при обструктивной болезни легких или специфических болезней – рака или туберкулеза.Отдельное внимание врачи уделяют и времени развития кашля — утренний он, дневной или ночной. Это также позволит поставить более точный диагноз."Важно отмечать, чем сопровождается кашель. Например, появляется ли вместе с ним повышение температуры тела, одышка, насморк, боль в грудной клетки, похудение. Если кашель сопровождается теми или иными необычными проявлениями, все это становится “красным флагом”, знаком тревоги, чтобы человек как можно скорее обратился к врачу", — цитируют Верткина "Аргументы и факты".Для диагностики проводятся, как правило, стандартные обследования: общий анализ крови и анализ мокроты. Кроме того, врач может дать направление на рентгенографию органов грудной клетки и ЭКГ для проверки работы сердца. Что касается более углубленных обследований и сложных манипуляций, все зависит от того, есть ли на то показания, подвел итог профессор.

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https://crimea.ria.ru/20220818/poza-imeet-znachenie-kak-polozhenie-tela-otrazhaetsya-na-rezultate-lecheniya-1124206366.html

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здоровье, общество