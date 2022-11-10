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Внезапно: Джигурда мог стать президентом Украины — признание артиста
Внезапно: Джигурда мог стать президентом Украины — признание артиста - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Внезапно: Джигурда мог стать президентом Украины — признание артиста
Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда признался в том, что получал предложение принять участие в выборах президента Украины в качестве кандидата и мог бы его РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T20:41
2022-11-10T20:41
2022-11-10T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда признался в том, что получал предложение принять участие в выборах президента Украины в качестве кандидата и мог бы его принять, однако в стране произошел государственный переворот и это изменило планы артиста. Об этом рассказал сам артист в интервью "Аргументам и фактам".Он отметил, что принять предложение помешал госпереворот и дальнейшие трагические события на Украине, в том числе расстрел митингующих на киевском майдане, сожжение людей в одесском Доме профсоюзов: "Молодые украинки готовили коктейли Молотова, которыми жгли людей. А в студии Савика Шустера вместо осуждения люди аплодировали и говорили: "Так им, колорадам, и надо". "Цивилизованная Европа" закрыла на это глаза. А для меня это стало точкой невозврата", - признался артист.Он также отметил, что предложения войти в украинскую политику поступали и раньше. В частности в 2003 году лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок предложил артисту занять депутатское кресло в Верховной Раде, однако Джигурда отказался от этого предложения.
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украина, общество, политика
Внезапно: Джигурда мог стать президентом Украины — признание артиста
Джигурда заявил, что ему предлагали стать президентом Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда признался в том, что получал предложение принять участие в выборах президента Украины в качестве кандидата и мог бы его принять, однако в стране произошел государственный переворот и это изменило планы артиста. Об этом рассказал сам артист в интервью "Аргументам и фактам".
"В 2013-м году на меня вышли сотрудники СБУ, и предложили поучаствовать в качестве кандидата в президенты Украины. Обещали вложиться в предвыборную кампанию — была поставлена задача оттянуть голоса националистов", - рассказал Джигурда.
Он отметил, что принять предложение помешал госпереворот и дальнейшие трагические события на Украине, в том числе расстрел митингующих на киевском майдане, сожжение людей в одесском Доме профсоюзов: "Молодые украинки готовили коктейли Молотова, которыми жгли людей. А в студии Савика Шустера вместо осуждения люди аплодировали и говорили: "Так им, колорадам, и надо". "Цивилизованная Европа" закрыла на это глаза. А для меня это стало точкой невозврата", - признался артист.
Он также отметил
, что предложения войти в украинскую политику поступали и раньше. В частности в 2003 году лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок предложил артисту занять депутатское кресло в Верховной Раде, однако Джигурда отказался от этого предложения.