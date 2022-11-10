https://crimea.ria.ru/20221110/v-chetverg-bez-vody-shest-munitsipalitetov-kryma--adresa-1125307610.html

В четверг без воды шесть муниципалитетов Крыма — адреса

В четверг без воды шесть муниципалитетов Крыма — адреса - РИА Новости Крым, 10.11.2022

В четверг без воды шесть муниципалитетов Крыма — адреса

В четверг из-за работ на сетях часть Крыма останется без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T11:15

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2022-11-10T11:15

вода в крыму

общество

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В четверг из-за работ на сетях часть Крыма останется без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 20.00 будет ограничено водоснабжение по улицам Героев Сталинграда, Марка Донского, Енисейской, Иртышской, Обской, Маршала Василевского, Амурской, Валдайской. Также возможны перебои по улице Узловой и в селе Перово. До 14.30 без воды симферопольская улица Дружбы, 62 и 64. До 13. 30 - улицы Алуштинская и частично Воровского.В Евпатории до восьми часов вечера аварийные работы по улице Демышева, воды не будет в домах № 121, 123, 125, 125а, 127 127а.В Ленинском районе до 17.00 отключение в селе Ленинском, в Джанкойском районе в течение дня без воды село Амурское, до 13 часов - село Плодородное. В Джанкое также до пяти вечера ограничено водоснабжение по четным сторонам улиц Маяковского, Новосадовой и Садовой, и в Керченском переулке.В Белогорске до 17.00 отключение по улицам Мичурина, Гоголя, Шевченко, Маяковского, Виноградной.В алуштинском селе Рыбачьем по улицам Новоселов, Центральной, Лучистой, Прибрежной, Набережной и Морской воды не будет до 15.30, в поселке Лазурном - до двух часов дня.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, общество, городская среда