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Керченская переправа: ситуация на 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Керченская переправа: ситуация на 10 ноября
Керченская переправа: ситуация на 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Керченская переправа: ситуация на 10 ноября
С начала работы Керченской морской переправы паромы перевезли более 28 тысяч пассажиров и свыше 17 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T09:55
2022-11-10T09:55
керченская паромная переправа
транспорт
крым
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. С начала работы Керченской морской переправы паромы перевезли более 28 тысяч пассажиров и свыше 17 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 28 526 пассажиров, 17 245 единиц автотранспорта и 1228 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.На линии курсируют семь паромов, они выполнили 550 рейсов."Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера четверга ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221109/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-snova-ogranichat-1125304060.html
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань
Керченская переправа: ситуация на 10 ноября

Керченская паромная переправа: трафик, погода и ситуация на 10 ноября

09:55 10.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПалуба парома "Крым" на Керченском проливе.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. С начала работы Керченской морской переправы паромы перевезли более 28 тысяч пассажиров и свыше 17 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 28 526 пассажиров, 17 245 единиц автотранспорта и 1228 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
На линии курсируют семь паромов, они выполнили 550 рейсов.
По данным метеорологов, погода в районе Керченского пролива благоприятна для судоходства, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера четверга ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.
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