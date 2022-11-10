https://crimea.ria.ru/20221110/kerchenskaya-pereprava-situatsiya-na-10-noyabrya--1125306101.html

Керченская переправа: ситуация на 10 ноября

Керченская переправа: ситуация на 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Керченская переправа: ситуация на 10 ноября

С начала работы Керченской морской переправы паромы перевезли более 28 тысяч пассажиров и свыше 17 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T09:55

2022-11-10T09:55

2022-11-10T09:55

керченская паромная переправа

транспорт

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. С начала работы Керченской морской переправы паромы перевезли более 28 тысяч пассажиров и свыше 17 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 28 526 пассажиров, 17 245 единиц автотранспорта и 1228 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.На линии курсируют семь паромов, они выполнили 550 рейсов."Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера четверга ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221109/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-snova-ogranichat-1125304060.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань