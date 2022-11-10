https://crimea.ria.ru/20221110/kak-izmenitsya-politika-ssha-po-rossii-i-ukraine-posle-vyborov--mnenie-1125301518.html
Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение
Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение
Общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T03:36
2022-11-10T03:36
2022-11-10T03:36
сша
в мире
политика
российская федерация (россия, рф)
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на политику Вашингтона по этому направлению, считает директор ИМЭМО РАН, политолог Федор Войтоловский."Я бы не обольщался насчет республиканцев. Если мы посмотрим на все принимаемые законы по санкциям, мерам экономического и политического давления на Россию, поддержке Украины, то большинство этих законов носили двухпартийный характер. Они вырабатывались на основе компромиссов и договоренностей в комитетах при активном взаимодействии с исполнительной властью", - сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Войтоловский отметил, что риторика республиканцев по вопросу помощи Украины отличается от риторики демократов, однако это объясняется предвыборной борьбой.В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
https://crimea.ria.ru/20221109/ekspert-nazval-dva-vazhnykh-dlya-rossii-nyuansa-sostoyavshikhsya-vyborov-v-ssha-1125300748.html
https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, политика, российская федерация (россия, рф), украина, мнения
Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение
Политолог Войтоловский: США продолжат поддерживать Украину независимо от итогов выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на политику Вашингтона по этому направлению, считает директор ИМЭМО РАН, политолог Федор Войтоловский.
"Я бы не обольщался насчет республиканцев. Если мы посмотрим на все принимаемые законы по санкциям, мерам экономического и политического давления на Россию, поддержке Украины, то большинство этих законов носили двухпартийный характер. Они вырабатывались на основе компромиссов и договоренностей в комитетах при активном взаимодействии с исполнительной властью", - сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Войтоловский отметил, что риторика республиканцев по вопросу помощи Украины отличается от риторики демократов, однако это объясняется предвыборной борьбой.
"В условиях, когда в стране есть риски экономической рецессии и проблемы с инфляцией, республиканцы пытались представить масштабную помощь Украине, которую осуществляла администрация Байдена, как расходование средств налогоплательщиков на "непонятные цели за морями". Но если всерьез посмотреть на позиции обеих партий по украинскому вопросу и в целом по политике в отношении России, существенных отличий вы не найдете", – констатировал аналитик.
В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.