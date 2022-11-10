https://crimea.ria.ru/20221110/kak-izmenitsya-politika-ssha-po-rossii-i-ukraine-posle-vyborov--mnenie-1125301518.html

Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение

Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение

Общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T03:36

2022-11-10T03:36

2022-11-10T03:36

сша

в мире

политика

российская федерация (россия, рф)

украина

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/04/1118901464_0:0:3559:2002_1920x0_80_0_0_d2556c3c11380e4fd750640bf0e9a29b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на политику Вашингтона по этому направлению, считает директор ИМЭМО РАН, политолог Федор Войтоловский."Я бы не обольщался насчет республиканцев. Если мы посмотрим на все принимаемые законы по санкциям, мерам экономического и политического давления на Россию, поддержке Украины, то большинство этих законов носили двухпартийный характер. Они вырабатывались на основе компромиссов и договоренностей в комитетах при активном взаимодействии с исполнительной властью", - сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Войтоловский отметил, что риторика республиканцев по вопросу помощи Украины отличается от риторики демократов, однако это объясняется предвыборной борьбой.В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.

https://crimea.ria.ru/20221109/ekspert-nazval-dva-vazhnykh-dlya-rossii-nyuansa-sostoyavshikhsya-vyborov-v-ssha-1125300748.html

https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html

сша

российская федерация (россия, рф)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, политика, российская федерация (россия, рф), украина, мнения