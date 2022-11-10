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40 лет без Брежнева: эпоха, Крым и лично Леонид Ильич - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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40 лет без Брежнева: эпоха, Крым и лично Леонид Ильич
40 лет без Брежнева: эпоха, Крым и лично Леонид Ильич - РИА Новости Крым, 10.11.2022
40 лет без Брежнева: эпоха, Крым и лично Леонид Ильич
Сегодня исполнилось 40 лет со дня смерти Леонида Брежнева. Судьба отвела ему 75 земных лет, 18 из которых он был во главе Советского Союза и лидером... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T07:36
2022-11-10T07:36
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Сегодня исполнилось 40 лет со дня смерти Леонида Брежнева. Судьба отвела ему 75 земных лет, 18 из которых он был во главе Советского Союза и лидером социалистического блока. Именно на период его правления выпали пик советского могущества, политика разрядки и мирного сосуществования двух систем и начало заката СССР… Для одних Брежнев правитель "золотого века" и самого спокойного периода жизни Отечества в ХХ веке, для других – олицетворение застоя…О Брежневе, его эпохе и месте Крыма в жизни правителя 1/6 части суши – в фотоленте РИА Новости Крым.Леонид Брежнев родился в 1906 году на Украине, в рабочем поселке Каменское, позже город будет носить имя Дзержинского, Екатеринославская губерния станет Днепропетровской областью, а всех советских чиновников из числа земляков Брежнева будут называть "днепропетровским кланом". Небогатое детство и юность, выпавшие на мировую войну и революции, учеба в гимназии, работа чернорабочим, комсомол. Работа землеустроителем и маленькие ступеньки карьеры.На фронте с июля 1941 года. Войну Брежнев начинал на различных должностях в политуправлениях фронтов, в звании полковника участвовал в операции на Малой Земле близ Новороссийска… …а закончил в звании генерал-майора и начальником политуправления 4-го Украинского фронта, участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года на Красной площади.А после – восстановление народного хозяйства Запорожской области – крупнейшего промышленного центра страны, а затем и родной Днепропетровщины. Это начало большого пути. Организаторские способности Брежнева заметили в Москве и в 1951 году он уже руководит Молдавской ССР, разгребая тяжелые последствия послевоенного голода. Спустя год Сталин выдвигает 46-летнего Брежнева в высшее руководство страны – секретариат ЦК КПСС. Но надолго Брежнев там не задержался: через несколько дней после смерти Сталина всех его молодых выдвиженцев старожилы Политбюро уберут. О нем позже вспомнит Хрущев и, укрепившись во власти, отправит на целину – руководить Казахстаном, где Леонид Ильич добьется успехов и на ХХ съезде КПСС вернется в ЦК уже навсегда. При Хрущеве Брежнев будет отвечать за "оборонку". Перевооружение армии, ядерные испытания, запуск первого в мире спутника Земли, полет Гагарина – это зона ответственности Брежнева, за что он получит звезду Героя Социалистического труда, а позже - пост номинального главы советского государства – спикера парламента и роль второго человека в СССР. В октябре 1964 года в Кремле произойдет тихий октябрьский переворот – смещение Хрущева. К власти шел Брежнев. Многие полагали, что временно, но Леонида Ильича недооценили, а его правление продлится 18 лет. При Брежневе проведут первый спустя 20 лет Парад Победы и сделают 9 мая выходным, введут 5-дневную рабочую неделю, начнут масштабное освоение нефтегазового комплекса Сибири, построят автогиганты – ВАЗ и КамАЗ, благосостояние граждан начнет расти… Он же введет войска в Чехословакию, будет бороться с диссидентами, утвердит доктрину ограниченного суверенитета для соцстран (доктрина Брежнева) и будет проводить политику разрядки с США и странами Запада. Вершина брежневской дипломатии – заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности. А что значил Крым в судьбе генсека? А Крым Брежнев обожал! Особенно летний отдых в Нижней Ореанде. При нем Керчь станет городом-героем, а Феодосия получит орден Отечественной войны I степени. А полуостров станет по праву всесоюзной здравницей.А еще полуостров располагал для переговоров как с несговорчивыми лидерами Запада, так и с коллегами по соцлагерю.Вторая половина 70-х – осень Брежнева. Экономика начала буксовать, пожилой генсек уже не мог отвечать на новые вызовы времени, стабильность, за которую он отдал столько сил, превращалась в застой, а затем и в закат СССР.А еще будет Афганистан и яркая Олимпиада-80… Если бы Брежнев ушел, как и хотел - на пике популярности и сил, то возможно остался бы в истории как один из ярких лидеров ХХ века. А пока все помнят Леонида Ильича пожилым, больным, героем анекдотов и любителем наград и поцелуев… Хотя социологи и фиксируют в опросах: россияне называют Брежнева одним из лучших советских и российских правителей ХХ века.
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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политика, общество, российская федерация (россия, рф), визуал, фото

40 лет без Брежнева: эпоха, Крым и лично Леонид Ильич

07:36 10.11.2022
 
© РИА Новости . Василий Малышев / Перейти в фотобанкЛеонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года.
Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года. - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Василий Малышев
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Читать в
Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей Георгиев
Все материалыНаписать автору
Сегодня исполнилось 40 лет со дня смерти Леонида Брежнева. Судьба отвела ему 75 земных лет, 18 из которых он был во главе Советского Союза и лидером социалистического блока. Именно на период его правления выпали пик советского могущества, политика разрядки и мирного сосуществования двух систем и начало заката СССР… Для одних Брежнев правитель "золотого века" и самого спокойного периода жизни Отечества в ХХ веке, для других – олицетворение застоя…
О Брежневе, его эпохе и месте Крыма в жизни правителя 1/6 части суши – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСемейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева - Леонид Брежнев.
Семейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева - Леонид Брежнев. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . РИА Новости
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Семейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева - Леонид Брежнев.
Леонид Брежнев родился в 1906 году на Украине, в рабочем поселке Каменское, позже город будет носить имя Дзержинского, Екатеринославская губерния станет Днепропетровской областью, а всех советских чиновников из числа земляков Брежнева будут называть "днепропетровским кланом". Небогатое детство и юность, выпавшие на мировую войну и революции, учеба в гимназии, работа чернорабочим, комсомол. Работа землеустроителем и маленькие ступеньки карьеры.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолковник Леонид Ильич Брежнев и подполковник Авксентий Тихоступ (справа налево) накануне штурма Новороссийска в 1943 году. Из архива музея города Новороссийска.
Полковник Леонид Ильич Брежнев (1906-1982) и подполковник Авксентий Тихоступ (справа налево) накануне штурма Новороссийска в 1943 году. Из архива музея города Новороссийска. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . РИА Новости
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Полковник Леонид Ильич Брежнев и подполковник Авксентий Тихоступ (справа налево) накануне штурма Новороссийска в 1943 году. Из архива музея города Новороссийска.
На фронте с июля 1941 года. Войну Брежнев начинал на различных должностях в политуправлениях фронтов, в звании полковника участвовал в операции на Малой Земле близ Новороссийска…
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкВ центре - комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев
В центре - комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Яков Халип
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В центре - комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев
…а закончил в звании генерал-майора и начальником политуправления 4-го Украинского фронта, участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года на Красной площади.
А после – восстановление народного хозяйства Запорожской области – крупнейшего промышленного центра страны, а затем и родной Днепропетровщины. Это начало большого пути.
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкПервый секретарь Днепропетровского обкома партии Леонид Брежнев встречается с рабочими Металлургического завода имени Дзержинского. Украинская ССР.
Первый секретарь Днепропетровского обкома партии Леонид Брежнев встречается с рабочими Металлургического завода имени Дзержинского. Украинская ССР. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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Первый секретарь Днепропетровского обкома партии Леонид Брежнев встречается с рабочими Металлургического завода имени Дзержинского. Украинская ССР.
Организаторские способности Брежнева заметили в Москве и в 1951 году он уже руководит Молдавской ССР, разгребая тяжелые последствия послевоенного голода. Спустя год Сталин выдвигает 46-летнего Брежнева в высшее руководство страны – секретариат ЦК КПСС.
© РИА Новости . Сергей Смирнов / Перейти в фотобанкПредседатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев поздравляет Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева с присвоением звания Героя Советского Союза
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев поздравляет Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева с присвоением звания Героя Советского Союз - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Сергей Смирнов
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Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев поздравляет Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева с присвоением звания Героя Советского Союза
Но надолго Брежнев там не задержался: через несколько дней после смерти Сталина всех его молодых выдвиженцев старожилы Политбюро уберут. О нем позже вспомнит Хрущев и, укрепившись во власти, отправит на целину – руководить Казахстаном, где Леонид Ильич добьется успехов и на ХХ съезде КПСС вернется в ЦК уже навсегда.
© РИА Новости . Валерий Шустов / Перейти в фотобанкТоржественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле "Восток-1".
Торжественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле Восток-1. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Валерий Шустов
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Торжественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле "Восток-1".
При Хрущеве Брежнев будет отвечать за "оборонку". Перевооружение армии, ядерные испытания, запуск первого в мире спутника Земли, полет Гагарина – это зона ответственности Брежнева, за что он получит звезду Героя Социалистического труда, а позже - пост номинального главы советского государства – спикера парламента и роль второго человека в СССР.
© РИА Новости . Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Москва, 1966 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Москва, 1966 год. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Москва, 1966 год.
В октябре 1964 года в Кремле произойдет тихий октябрьский переворот – смещение Хрущева. К власти шел Брежнев. Многие полагали, что временно, но Леонида Ильича недооценили, а его правление продлится 18 лет.
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкПредседатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев среди участников Всемирного конгресса женщин в Георгиевском зале Кремля.
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев среди участников Всемирного конгресса женщин в Георгиевском зале Кремля. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Яков Халип
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Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев среди участников Всемирного конгресса женщин в Георгиевском зале Кремля.
При Брежневе проведут первый спустя 20 лет Парад Победы и сделают 9 мая выходным, введут 5-дневную рабочую неделю, начнут масштабное освоение нефтегазового комплекса Сибири, построят автогиганты – ВАЗ и КамАЗ, благосостояние граждан начнет расти…
© РИА Новости . Борис Кауфман / Перейти в фотобанкПрезидент Югославии Иосип Броз Тито и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева направо) во время встречи в аэропорту.
Президент Югославии Иосип Броз Тито и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (1907-1982) (слева направо) во время встречи в аэропорту. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Борис Кауфман
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Президент Югославии Иосип Броз Тито и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева направо) во время встречи в аэропорту.
Он же введет войска в Чехословакию, будет бороться с диссидентами, утвердит доктрину ограниченного суверенитета для соцстран (доктрина Брежнева) и будет проводить политику разрядки с США и странами Запада. Вершина брежневской дипломатии – заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности.
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК компартии Кубы Фидель Кастро беседуют во время визита Л. Брежнева на Кубу.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (2 слева) и Первый секретарь ЦК компартии Кубы Фидель Кастро (3 слева) беседуют во время визита Л. Брежнева на Кубу. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Эдуард Песов
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК компартии Кубы Фидель Кастро беседуют во время визита Л. Брежнева на Кубу.
А что значил Крым в судьбе генсека? А Крым Брежнев обожал! Особенно летний отдых в Нижней Ореанде. При нем Керчь станет городом-героем, а Феодосия получит орден Отечественной войны I степени. А полуостров станет по праву всесоюзной здравницей.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкХо Ши Мин (слева), Михаил Суслов и Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму.
Хо Ши Мин (слева), Михаил Суслов и Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму.
1 из 3
Хо Ши Мин (слева), Михаил Суслов и Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму.
© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму. Репродукция.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря Артек в Крыму.
2 из 3
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму. Репродукция.
© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкВизит американской делегации в СССР, 27 июня - 3 июля 1974 года. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон (слева направо) в поселке Ореанда близ Ялты Украинской ССР.
Визит американской делегации в СССР, 27 июня - 3 июля 1974 года. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон (слева направо) в поселке Ореанда близ Ялты Украинской ССР.
3 из 3
Визит американской делегации в СССР, 27 июня - 3 июля 1974 года. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон (слева направо) в поселке Ореанда близ Ялты Украинской ССР.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Хо Ши Мин (слева), Михаил Суслов и Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму. Репродукция.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3
Визит американской делегации в СССР, 27 июня - 3 июля 1974 года. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон (слева направо) в поселке Ореанда близ Ялты Украинской ССР.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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А еще полуостров располагал для переговоров как с несговорчивыми лидерами Запада, так и с коллегами по соцлагерю.
© AP PhotoСоветский лидер Леонид Брежнев (справа) пожимает руку и целует президента США Джимми Картера
Советский лидер Леонид Брежнев (справа) пожимает руку и целует президента США Джимми Картера
© AP Photo
Советский лидер Леонид Брежнев (справа) пожимает руку и целует президента США Джимми Картера
Вторая половина 70-х – осень Брежнева. Экономика начала буксовать, пожилой генсек уже не мог отвечать на новые вызовы времени, стабильность, за которую он отдал столько сил, превращалась в застой, а затем и в закат СССР.
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXII Олимпийских игр. Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках.
Церемония закрытия XXII Олимпийских игр. Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Дмитрий Донской
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Церемония закрытия XXII Олимпийских игр. Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках.
А еще будет Афганистан и яркая Олимпиада-80…
Если бы Брежнев ушел, как и хотел - на пике популярности и сил, то возможно остался бы в истории как один из ярких лидеров ХХ века. А пока все помнят Леонида Ильича пожилым, больным, героем анекдотов и любителем наград и поцелуев…
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМолодые люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" или "Братский поцелуй" (поцелуй Брежнева и Хонеккера).
Молодые люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви или Братский поцелуй (поцелуй Брежнева и Хонеккера). - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Молодые люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" или "Братский поцелуй" (поцелуй Брежнева и Хонеккера).
Хотя социологи и фиксируют в опросах: россияне называют Брежнева одним из лучших советских и российских правителей ХХ века.
© РИА Новости . Василий Малышев / Перейти в фотобанкЛеонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года.
Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года. - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости . Василий Малышев
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Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС во время беседы с группой американских журналистов в Кремле 14 июня 1973 года.
 
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