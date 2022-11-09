https://crimea.ria.ru/20221109/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-krusheniya-sanitarnogo-vertoleta-v-kostrome-1125289371.html

Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме

Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме

Уголовное дело возбуждено по факту крушения санитарного вертолета в Костромской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T11:06

2022-11-09T11:06

2022-11-09T11:06

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту крушения санитарного вертолета в Костромской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России."Следователями организован комплекс необходимых следственных действий: проведен осмотр места происшествия с участием следователя криминалиста, изъят черный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы ", - сообщили в Следкоме.Правоохранители в рамках расследования дела провели допросы, причины происшествия устанавливаются.

https://crimea.ria.ru/20221108/vertolet-mi-2-sovershil-avariynuyu-posadku-v-kostromskoy-oblasti-1125284445.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), российская федерация (россия, рф)