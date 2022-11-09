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Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме
Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме
Уголовное дело возбуждено по факту крушения санитарного вертолета в Костромской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T11:06
2022-11-09T11:06
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту крушения санитарного вертолета в Костромской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России."Следователями организован комплекс необходимых следственных действий: проведен осмотр места происшествия с участием следователя криминалиста, изъят черный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы ", - сообщили в Следкоме.Правоохранители в рамках расследования дела провели допросы, причины происшествия устанавливаются.
https://crimea.ria.ru/20221108/vertolet-mi-2-sovershil-avariynuyu-posadku-v-kostromskoy-oblasti-1125284445.html
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), российская федерация (россия, рф)
Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме

Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета Ми-2 в Костроме

11:06 09.11.2022
 
© Пресс-служба Северо-Западной прокуратуры / Перейти в фотобанкВертолет Ми-2 упал в Костромской области
Вертолет Ми-2 упал в Костромской области
© Пресс-служба Северо-Западной прокуратуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту крушения санитарного вертолета в Костромской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Вертолет гражданской авиации, выполняющий рейс Шарья-Кострома, при подлете к аэропорту "Сокеркино" потерпел крушение. На борту находились два члена экипажа и трое пассажиров. В результате происшествия один пассажир вертолета погиб на месте, остальные с различными травмами доставлены в медучреждение. По предварительным данным, погиб пациент, которого сопровождали медики.
"Следователями организован комплекс необходимых следственных действий: проведен осмотр места происшествия с участием следователя криминалиста, изъят черный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы ", - сообщили в Следкоме.
Правоохранители в рамках расследования дела провели допросы, причины происшествия устанавливаются.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:25
Санитарный вертолет Ми-2 аварийно сел под Костромой, пациент погиб
 
ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Российская Федерация (Россия, РФ)
 
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