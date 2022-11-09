https://crimea.ria.ru/20221109/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-krusheniya-sanitarnogo-vertoleta-v-kostrome-1125289371.html
Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме
Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме
Уголовное дело возбуждено по факту крушения санитарного вертолета в Костромской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T11:06
2022-11-09T11:06
2022-11-09T11:06
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125289253_0:51:970:597_1920x0_80_0_0_80c51f7a736bfbe8244c90665d42dd50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту крушения санитарного вертолета в Костромской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России."Следователями организован комплекс необходимых следственных действий: проведен осмотр места происшествия с участием следователя криминалиста, изъят черный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы ", - сообщили в Следкоме.Правоохранители в рамках расследования дела провели допросы, причины происшествия устанавливаются.
https://crimea.ria.ru/20221108/vertolet-mi-2-sovershil-avariynuyu-posadku-v-kostromskoy-oblasti-1125284445.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125289253_54:0:917:647_1920x0_80_0_0_c768118de81c1c69fd72997ec361ddc4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), российская федерация (россия, рф)
Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме
Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета Ми-2 в Костроме