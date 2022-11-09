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Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек
Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек
В Севастополе суд приговорил к колонии строгого режима 47-летнего местного жителя, совершившего половое преступление в отношении двух девятилетних девочек. Об... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T16:57
2022-11-09T17:06
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе суд приговорил к колонии строгого режима 47-летнего местного жителя, совершившего половое преступление в отношении двух девятилетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры."По версии следствия, в июне 2022 года в вечернее время на улице возле подъезда многоквартирного дома на улице Генерала Хрюкина совершил действия эксгибиционистского характера в отношении двух 9-летних девочек", - говорится в сообщении.Вина мужчины подтверждена совокупностью имеющихся в деле материалов, в том числе результатами ДНК-экспертизы найденного на месте преступления окурка. Кроме того, в мобильном телефоне злоумышленника правоохранители обнаружили детские порнографические фотографии. Под давлением доказательств он признал свою вину. Его поместили под стражу.Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании в интересах детей морального вреда на общую сумму 200 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-arestovali-muzhchinu-pristavavshego-k-shestiletney-devochke-1125288177.html
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя
Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек

Севастопольца осудили за половые преступления против 9-летних девочек

16:57 09.11.2022 (обновлено: 17:06 09.11.2022)
 
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Задержанный. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе суд приговорил к колонии строгого режима 47-летнего местного жителя, совершившего половое преступление в отношении двух девятилетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.
"По версии следствия, в июне 2022 года в вечернее время на улице возле подъезда многоквартирного дома на улице Генерала Хрюкина совершил действия эксгибиционистского характера в отношении двух 9-летних девочек", - говорится в сообщении.
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Вина мужчины подтверждена совокупностью имеющихся в деле материалов, в том числе результатами ДНК-экспертизы найденного на месте преступления окурка. Кроме того, в мобильном телефоне злоумышленника правоохранители обнаружили детские порнографические фотографии. Под давлением доказательств он признал свою вину. Его поместили под стражу.

"С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих наказание, суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права заниматься трудовой деятельностью, связанной с работой в учреждениях, занимающихся воспитанием и образованием детей, на срок 12 лет", - заключили в прокуратуре.

Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании в интересах детей морального вреда на общую сумму 200 тыс. рублей.
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