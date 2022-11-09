https://crimea.ria.ru/20221109/sevastopoltsa-osudili-za-rastlenie-9-letnikh-devochek-1125300245.html

Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек

Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек

В Севастополе суд приговорил к колонии строгого режима 47-летнего местного жителя, совершившего половое преступление в отношении двух девятилетних девочек. Об... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T16:57

2022-11-09T16:57

2022-11-09T17:06

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе суд приговорил к колонии строгого режима 47-летнего местного жителя, совершившего половое преступление в отношении двух девятилетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры."По версии следствия, в июне 2022 года в вечернее время на улице возле подъезда многоквартирного дома на улице Генерала Хрюкина совершил действия эксгибиционистского характера в отношении двух 9-летних девочек", - говорится в сообщении.Вина мужчины подтверждена совокупностью имеющихся в деле материалов, в том числе результатами ДНК-экспертизы найденного на месте преступления окурка. Кроме того, в мобильном телефоне злоумышленника правоохранители обнаружили детские порнографические фотографии. Под давлением доказательств он признал свою вину. Его поместили под стражу.Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании в интересах детей морального вреда на общую сумму 200 тыс. рублей.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-arestovali-muzhchinu-pristavavshego-k-shestiletney-devochke-1125288177.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя