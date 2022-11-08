https://crimea.ria.ru/20221108/vlasti-kerchi-perekroyut-tsentr-goroda-iz-za-dorozhnykh-rabot-1125277540.html

Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ

Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ

В Керчи из-за дорожных работ перекроют улицы Пирогова и Самойленко, общественный транспорт пустят в объезд, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T13:28

2022-11-08T13:28

2022-11-08T13:28

ситуация на дорогах крыма

керчь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА новости Крым. В Керчи из-за дорожных работ перекроют улицы Пирогова и Самойленко, общественный транспорт пустят в объезд, сообщает пресс-служба администрации города.Проезд будет закрыт с 7 часов утра 9 ноября ровно на сутки. Дополнительно городские власти просят жителей и гостей Керчи не парковать личный транспорт в зоне проведения работ.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, транспорт