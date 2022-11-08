https://crimea.ria.ru/20221108/vlasti-kerchi-perekroyut-tsentr-goroda-iz-za-dorozhnykh-rabot-1125277540.html
Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ
Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ
В Керчи из-за дорожных работ перекроют улицы Пирогова и Самойленко, общественный транспорт пустят в объезд, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T13:28
2022-11-08T13:28
2022-11-08T13:28
ситуация на дорогах крыма
керчь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА новости Крым. В Керчи из-за дорожных работ перекроют улицы Пирогова и Самойленко, общественный транспорт пустят в объезд, сообщает пресс-служба администрации города.Проезд будет закрыт с 7 часов утра 9 ноября ровно на сутки. Дополнительно городские власти просят жителей и гостей Керчи не парковать личный транспорт в зоне проведения работ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керчь, транспорт
Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ
В Керчи из-за ремонта перекроют центральные улицы, маршрутки пустят в объезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА новости Крым. В Керчи из-за дорожных работ перекроют улицы Пирогова и Самойленко, общественный транспорт пустят в объезд, сообщает пресс-служба администрации города.
Проезд будет закрыт с 7 часов утра 9 ноября ровно на сутки.
До этого времени меняется схема движения для маршрутных автобусов № 40 "ул.Ульяновых - ГУП КМЗ", № 41 "ГУП КМЗ - Аршинцево", №23 "Автовокзал - Моррыбпорт", №2 "з/д Стеклоизделий - ул. Пушкина" и № 7 "Автовокзал-450 квартал".
Дополнительно городские власти просят жителей и гостей Керчи не парковать личный транспорт в зоне проведения работ.